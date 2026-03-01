Τρούφα: Ο υπόγειος θησαυρός της ελληνικής φύσης

Η τρούφα είναι ένας υπόγειος μύκητας υψηλής γαστρονομικής αξίας, που αναπτύσσεται σε συμβίωση με τις ρίζες δέντρων. Στην Ελλάδα συναντάμε τόσο άγριες όσο και καλλιεργούμενες ποικιλίες, με διαφορετική εποχικότητα, άρωμα και εμπορική αξία. Από τη σπάνια λευκή Magnatum έως τις μαύρες χειμωνιάτικες και καλοκαιρινές τρούφες, η ελληνική φύση κρύβει έναν πραγματικό υπόγειο θησαυρό.

Τα κύρια είδη τρούφας στην Ελλάδα

1. Λευκή Τρούφα Magnatum (Tuber Magnatum)

Η σπανιότερη και πιο ακριβή τρούφα, με τιμές που φτάνουν έως και 3.000 ευρώ/κιλό.

Συλλέγεται κυρίως στη Δυτική Μακεδονία με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, τα «τρουφόσκυλα».

Χρησιμοποιείται ωμή, τριμμένη σε ζυμαρικά, αυγά ή ριζότι, με έντονο άρωμα και γεύση.

2. Λευκή Τρούφα του Μπορχ (Tuber borchii)

Περισσότερο κοινή, εντοπίζεται σε αμμώδη ή όξινα εδάφη κάτω από δέντρα και θάμνους.

Συλλέγεται χειμώνα και άνοιξη.

Η γεύση της θυμίζει σκόρδο καθώς ωριμάζει.

3. Μαύρη Τρούφα Μελανόσπορη (Tuber melanosporum)

Ο «μαύρος χρυσός της κουζίνας», σπάνια και υψηλής αξίας.

Βρίσκεται κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και συλλέγεται χειμώνα.

Έχει βαθιά, γήινη γεύση, ιδανική για σάλτσες, ριζότι και εκλεκτές παρασκευές.

Η καλλιέργειά της αναπτύσσεται σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

4. Μαύρη Τρούφα Uncinatum (Tuber Uncinatum) – Μαύρη Τρούφα της Βουργουνδίας

Συλλέγεται φθινόπωρο από εδάφη πλατύφυλλων δέντρων και πεύκων.

Έχει έντονο άρωμα και γήινη γεύση, ταιριάζει σε ζυμαρικά και πιάτα με κρέας.

5. Μαύρη Καλοκαιρινή Τρούφα (Tuber Aestivum)

Διαθέτει ελαφρύ άρωμα και γεύση που θυμίζει ξηρούς καρπούς.

Η περίοδος συλλογής είναι στο τέλος του καλοκαιριού και στις αρχές του φθινοπώρου.

6. Χειμωνιάτικη Τρούφα Brumale (Tuber Brumale)

Ευρέως διαδεδομένη στην Ελλάδα, ακόμη και σε νησιά.

Συλλέγεται από το τέλος του φθινοπώρου έως τις αρχές της άνοιξης.

Χαρακτηρίζεται από ξυλώδες άρωμα και γεύση.

Η ελληνική τρούφα, από τη σπάνια λευκή μέχρι τις πιο διαδεδομένες μαύρες ποικιλίες, αποτελεί έναν πραγματικό υπόγειο θησαυρό, με έντονη γαστρονομική αξία και υψηλή εμπορική ζήτηση.

