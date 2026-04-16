Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν να προχωρήσουν σε 10ήμερη εκεχειρία, παρουσιάζοντας την εξέλιξη ως βήμα που μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για ευρύτερη συμφωνία αποκλιμάκωσης ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η τοποθέτησή του έρχεται έπειτα από ημέρες εντατικών διπλωματικών επαφών, με την Ουάσιγκτον να πιέζει ανοιχτά για παύση των συγκρούσεων στο λιβανικό μέτωπο.

Το Reuters είχε ήδη μεταδώσει ότι ο Λιβανέζος πρόεδρος Ζοζέφ Αούν είχε ζητήσει από τον Τραμπ να ασκήσει πίεση υπέρ μιας εκεχειρίας, ενώ ο ίδιος ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι επρόκειτο να υπάρξουν επαφές ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο την Πέμπτη. Την ίδια ώρα, αμερικανικές πηγές και το Axios ανέφεραν ότι ο Λευκός Οίκος θα έβλεπε θετικά μια συμφωνία για παύση πυρός, χωρίς όμως να έχει ξεκαθαρίσει πλήρως το τελικό της πλαίσιο.

Λίβανος: Ο Τραμπ μίλησε με τον Αούν, ανοιχτό το ενδεχόμενο εκεχειρίας τις επόμενες ώρες

Το παρασκήνιο των επαφών στην Ουάσιγκτον

Η αναφορά του Τραμπ για 10ήμερη εκεχειρία έρχεται λίγο μετά τις πρώτες απευθείας διπλωματικές συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον εδώ και δεκαετίες. Το Associated Press είχε μεταδώσει ότι οι δύο πλευρές συναντήθηκαν με αμερικανική διαμεσολάβηση, σε μια διαδικασία που θεωρήθηκε ιστορική, έστω κι αν τότε δεν είχε προαναγγελθεί άμεση συμφωνία.

Η Ουάσιγκτον είχε καταστήσει σαφές ότι ήθελε η εκεχειρία στον Λίβανο να αντιμετωπιστεί ως ξεχωριστό αλλά κρίσιμο μέτωπο, παράλληλα με τις συζητήσεις για το Ιράν. Η Wall Street Journal είχε επίσης σημειώσει ότι οι ΗΠΑ θεωρούσαν τις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου διακριτό δίαυλο, παρότι η πίεση για περιφερειακή αποκλιμάκωση ήταν συνολική.

Νέα απειλή από το Ισραήλ στο Ιράν: «Πιο επώδυνα πλήγματα» αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες

Γιατί η εξέλιξη είναι σημαντική

Αν η 10ήμερη εκεχειρία επιβεβαιωθεί και εφαρμοστεί, θα πρόκειται για την πιο ουσιαστική ανάπαυλα στο μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνου μετά από εβδομάδες πολεμικής έντασης και για την πιο χειροπιαστή απόδειξη ότι η αμερικανική πίεση μπορεί να οδηγήσει σε πρακτικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως γέφυρα για ευρύτερη συμφωνία ασφαλείας ή για νέα φάση διαπραγματεύσεων στην περιοχή.

Σε κάθε περίπτωση, η δήλωση Τραμπ αλλάζει ήδη το κλίμα και μετατοπίζει το βάρος από τα σενάρια στην προσδοκία συγκεκριμένης εξέλιξης. Το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο αν υπήρξε πολιτική συμφωνία, αλλά αν αυτή η 10ήμερη εκεχειρία θα αποδειχθεί αρκετή για να αντέξει στο πεδίο και να εξελιχθεί σε κάτι πιο μόνιμο.

