Σε νέα ευθεία απειλή κατά της Τεχεράνης προχώρησε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς, προειδοποιώντας ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να πλήξει νέους στόχους στο Ιράν με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, εάν η ιρανική ηγεσία απορρίψει την αμερικανική πρόταση που βρίσκεται στο επίκεντρο των παρασκηνιακών επαφών. Η δήλωσή του εντάσσεται στο κλίμα σκληρής πίεσης που διαμορφώνεται γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το εύθραυστο σκηνικό αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Ο Κατς υποστήριξε ότι το Ιράν βρίσκεται σε «ιστορικό σημείο καμπής», παρουσιάζοντας δύο επιλογές: από τη μία, την αποκήρυξη της τρομοκρατίας και των πυρηνικών όπλων στο πλαίσιο της αμερικανικής πρότασης, και από την άλλη, μια πορεία που, όπως είπε, οδηγεί «στην άβυσσο». Με αυτή τη διατύπωση, το Ισραήλ επιχειρεί να εμφανίσει την πίεση προς την Τεχεράνη ως μέρος μιας τελευταίας ευκαιρίας για διπλωματική διέξοδο.

Το μήνυμα Κατς προς την Τεχεράνη

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας ξεκαθάρισε ότι, αν το ιρανικό καθεστώς επιλέξει να απορρίψει την πρόταση, «θα ανακαλύψει πολύ σύντομα» πως υπάρχουν στόχοι πιο επώδυνοι από εκείνους που έχουν ήδη πληγεί. Η φράση αυτή δείχνει ότι το Ισραήλ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίζουν, έστω δύσκολα, να αφήνουν περιθώριο για νέα επαφή.

Το Reuters έχει μεταδώσει ότι υπάρχουν ελπίδες για μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση, όμως τα βασικά αγκάθια παραμένουν. Η Τεχεράνη φέρεται να συζητά περιορισμό της πυρηνικής δραστηριότητάς της για ορισμένα χρόνια, ενώ η αμερικανική πλευρά ζητά πιο μακροχρόνια αναστολή και απομάκρυνση εμπλουτισμένου ουρανίου, κάτι που κρατά τη διαπραγμάτευση σε εξαιρετικά δύσκολο σημείο.

Το παρασκήνιο των συνομιλιών

Οι δηλώσεις Κατς γίνονται ενώ συνεχίζονται οι διεθνείς κινήσεις για νέα επαφή ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Ο Λευκός Οίκος έχει αναγνωρίσει ότι συζητήσεις για επόμενο γύρο συνομιλιών βρίσκονται σε εξέλιξη, αν και έχει απορρίψει ισχυρισμούς ότι η Ουάσιγκτον ζήτησε κατάπαυση του πυρός με τους όρους που παρουσιάστηκαν δημόσια.

Την ίδια στιγμή, το ευρύτερο μέτωπο της περιοχής παραμένει ασταθές. Η ένταση στον Λίβανο, η συζήτηση για εκεχειρία, αλλά και οι επιπτώσεις στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ δείχνουν ότι η όποια συμφωνία με το Ιράν δεν αφορά μόνο το πυρηνικό του πρόγραμμα, αλλά ολόκληρη την περιφερειακή ισορροπία. Το Reuters έχει επισημάνει ότι η εκεχειρία με το Ιράν δεν έχει επεκταθεί αυτόματα στο λιβανικό μέτωπο, ενώ η πίεση παραμένει έντονη σε πολλά παράλληλα πεδία.

Το δίλημμα που προβάλλει το Ισραήλ

Με τη νέα τοποθέτησή του, ο Κατς επιχειρεί να μετατρέψει τη διαπραγμάτευση σε σαφές δίλημμα για την ιρανική ηγεσία: συμφωνία με τους αμερικανικούς όρους ή νέα στρατιωτική επίθεση. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι η ισραηλινή πλευρά έχει κλείσει οριστικά την πόρτα στη διπλωματία. Αντίθετα, η απειλή χρησιμοποιείται και ως μοχλός πίεσης σε μια στιγμή που η τελική έκβαση των συνομιλιών παραμένει αβέβαιη.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο, καθώς θα φανεί αν η Τεχεράνη θα κινηθεί προς έναν δύσκολο συμβιβασμό ή αν η αντιπαράθεση θα περάσει ξανά σε φάση ανοιχτής στρατιωτικής κλιμάκωσης. Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα του Ισραήλ είναι πλέον ξεκάθαρο: οι απειλές για νέα πλήγματα δεν έχουν αποσυρθεί, αλλά επανέρχονται στο προσκήνιο ως εργαλείο πίεσης στις πιο κρίσιμες διαπραγματεύσεις της περιόδου.

