Το Ισραήλ επιδιώκει, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, να διατηρήσει τον έλεγχο μιας εκτεταμένης ζώνης ασφαλείας στο νότιο Λίβανο σε περίπτωση εκεχειρίας, αλλά και να εξασφαλίσει την ελευθερία στρατιωτικής δράσης κατά της Χεζμπολάχ. Οι πληροφορίες αυτές έρχονται ενώ παραμένουν ανοιχτοί διπλωματικοί δίαυλοι, αλλά στο πεδίο οι συγκρούσεις συνεχίζονται με ένταση.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι ισραηλινές θέσεις παραπέμπουν σε ένα μοντέλο που θυμίζει τη συμφωνία του Νοεμβρίου 2024, όταν το Ισραήλ διατήρησε παρουσία σε στρατηγικά υψώματα και συνέχισε επιθέσεις στον Λίβανο μετά την τότε εκεχειρία. Η WSJ αναφέρει ακόμη ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου έχει κινηθεί, μερικώς, προς τον περιορισμό και αφοπλισμό της Χεζμπολάχ νότια του ποταμού Λιτάνι.

Η γραμμή Νετανιάχου για τη ζώνη ασφαλείας

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έδωσε εντολή για διεύρυνση της ζώνης ασφαλείας στο νότιο Λίβανο και για επέκτασή της ανατολικά. Το Reuters αναφέρει ότι το Ισραήλ εμφανίζεται να συνδέει την όποια διπλωματική πρόοδο με δύο στρατηγικούς στόχους: την αποδυνάμωση ή εξουδετέρωση της Χεζμπολάχ και τη διασφάλιση μιας πιο μόνιμης κατάστασης ασφάλειας στα βόρεια σύνορά του.

Την ίδια ώρα, υπάρχουν και πολιτικές επαφές σε εξέλιξη. Το Reuters μετέδωσε ότι επίκειται επικοινωνία μεταξύ της ισραηλινής και της λιβανικής ηγεσίας, εξέλιξη που παρουσιάζεται ως πιθανό άνοιγμα σε μια διαδικασία αποκλιμάκωσης, αν και λιβανικές πλευρές επιμένουν ότι προϋπόθεση παραμένει η κατάπαυση του πυρός και η ισραηλινή αποχώρηση από το νότιο Λίβανο.

Ιράν: “Μειωθήκαν οι διαφορές μεταξύ Τεχεράνης-Ουάσιγκτον»

Παρέμβαση Γκαλιμπάφ για την εκεχειρία στον Λίβανο

Στο διπλωματικό σκέλος, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ δήλωσε, σύμφωνα με αναφορές που επικαλούνται δημόσια ανάρτησή του, ότι η εκεχειρία στον Λίβανο είναι «εξίσου σημαντική» με μια εκεχειρία που αφορά το Ιράν. Η τοποθέτηση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της Τεχεράνης να συνδέσει τα διαφορετικά μέτωπα της περιφερειακής κρίσης.

Σφοδρές μάχες στο Μπιντ Τζμπέιλ

Στο μεταξύ, το Μπιντ Τζμπέιλ παραμένει το πιο θερμό σημείο στο νότιο Λίβανο. Το Reuters και το AP μεταδίδουν ότι η πόλη βρίσκεται στο επίκεντρο των πιο σκληρών συγκρούσεων των τελευταίων ημερών, με τον ισραηλινό στρατό να επιχειρεί να εδραιώσει τον έλεγχό του στην περιοχή και τη Χεζμπολάχ να απαντά με πυρά και επιθέσεις με ρουκέτες.

Η ισραηλινή πλευρά αναφέρει ότι οι δυνάμεις της έχουν προκαλέσει βαριές απώλειες στη Χεζμπολάχ στην περιοχή, ενώ η οργάνωση υποστηρίζει ότι εμπλέκεται σε άμεσες συγκρούσεις με ισραηλινές μονάδες μέσα και γύρω από την πόλη. Οι συγκεκριμένοι επιχειρησιακοί ισχυρισμοί προέρχονται από τις δύο εμπόλεμες πλευρές και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα στο σύνολό τους.

Διπλωματικός “πυρετός” για τις νέες συζητήσεις ΗΠΑ-Ιράν, αισιοδοξία για συμφωνία

Οι συνομιλίες και τα ανοιχτά μέτωπα

Το AP σημειώνει ότι οι νέες απευθείας επαφές μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ είναι οι πρώτες τέτοιου επιπέδου εδώ και δεκαετίες, όμως οι θέσεις των δύο πλευρών παραμένουν πολύ μακριά. Η Βηρυτός δίνει έμφαση στην εκεχειρία, στην αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και στην αποκατάσταση της κρατικής κυριαρχίας, ενώ το Ισραήλ επιμένει ότι στο κέντρο κάθε συμφωνίας πρέπει να βρίσκεται ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ και η απομάκρυνσή της από τα σύνορα.

