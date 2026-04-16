Ιράν: “Μειωθήκαν οι διαφορές μεταξύ Τεχεράνης-Ουάσιγκτον»

Σύγχυση επικρατεί την Πέμπτη σχετικά με το ενδεχόμενο συνομιλιών Βηρυτού – Ιερουσαλήμ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης ότι, μετά από 34 χρόνια, οι ηγέτες του Ισραήλ και του Λιβάνου θα έχουν συνομιλίες εντός της ημέρας.

«Προσπαθώ να βρω λίγο ζωτικό χώρο (breathing room) μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου. Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που οι δύο ηγέτες μίλησαν, περίπου 34 χρόνια. Θα συμβεί αύριο. Ωραία!» γράφει ο Τραμπ στο Truth Social.

Δεν διευκρίνισε ποιοι ηγέτες θα μιλήσουν, αλλά φαίνεται να αναφέρεται στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και στον πρόεδρο του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν.

Ο Λίβανος δεν γνωρίζει για οποιαδήποτε επικείμενη επαφή με το Ισραήλ, δήλωσε πάντως στα διεθνή ΜΜΕ αξιωματούχος του προεδρικού γραφείου του Λιβάνου, μετά την ανάρτηση του προέδρου Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ανακοίνωνε συνομιλία μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών. Τα διεθνή ΜΜΕ επικαλούνται επίσημη πηγή σύμφωνα με την οποία ότι «δεν υπάρχουν πληροφορίες» για πιθανή τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Λιβανέζων και Ισραηλινών ηγετών, ή πιθανή δεύτερη συνάντηση μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων πρεσβευτών στην Ουάσιγκτον.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συνομιλήσει σύντομα με τον πρόεδρο του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν, ανακοίνωσε λίγο αργότερα στο ισραηλινό ραδιόφωνο η Γκίλα Γκαμλιέλ, μέλος του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ.

Ο Ντετανιάχου θα μιλήσει με τον πρόεδρο του Λιβάνου

Στο μεταξύ, ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, θα ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την επιστροφή του από το Ιράν, στο πλαίσιο των προσπαθειών διαμεσολάβησης. Το ταξίδι του αρχηγού του πακιστανικού στρατού στο Ιράν βοήθησε στη μείωση των διαφορών σε ορισμένους τομείς δήλωσε στο Reuters ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν είναι πρόθυμες να πραγματοποιήσουν ξανά συνομιλίες σύντομα, αλλά δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για τον τόπο ή την ημερομηνία ενός δεύτερου γύρου, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν.

