Ο Ντετανιάχου θα μιλήσει με τον πρόεδρο του Λιβάνου

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή.

16 Απρ. 2026 11:08
Pelop News

Ολοένα και πληθαίνουν οι πληροφορίες περί επικείμενες επαφές ανάμεσα σε ΙΣΡΗΑΛ ΚΑΙ Λίβανο, καθώς τηλεφωνική επικοινωνία με τον με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν θα έχει σύντομα μέσα στην ημέρα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός του ισραηλινού στρατού, επικαλούμενος τοποθέτηση μέλους του συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ, της υπουργού Επιστημών του Ισραήλ, Γκάλια Γκαμλιέλ.

Την πραγματοποίηση συνομιλίας μεταξύ των ηγετών του Ισραήλ και του Λιβάνου είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησης που δημοσίευσε αργά το βράδυ της Τετάρτης στην πλατφόρμα Truth Social. Πρόκειται, σύμφωνα με τον ίδιο, για την πρώτη επικοινωνία των δύο πλευρών εδώ και 34 χρόνια.

«Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια ανάπαυλα ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας: «Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που οι δύο ηγέτες μίλησαν, περίπου 34 χρόνια. Θα συμβεί αύριο. Ωραία!».

Την ίδια στιγμή, πάντως, ανώτερος αξιωματούχος του Λιβάνου φέρεται να δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι η Βηρυτός «δεν έχει καμία πληροφορία» σχετικά με την προγραμματισμένη συνομιλία, γεγονός που δημιουργεί αβεβαιότητα ως προς το εάν η επικοινωνία έχει οριστικοποιηθεί ή βρίσκεται ακόμη σε στάδιο διπλωματικών διεργασιών.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή. Ο Λίβανος έχει εμπλακεί στη σύγκρουση που συνδέεται με τον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, μετά την επανέναρξη επιθέσεων κατά του Ισραήλ από τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου. Οι ισραηλινές επιχειρήσεις που ακολούθησαν εκτιμάται ότι έχουν προκαλέσει περισσότερους από 2.000 θανάτους και

