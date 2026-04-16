Νέα προειδοποίηση Χέγκσεθ στο Ιράν: «Ελέγχουμε το Ορμούζ, είμαστε έτοιμοι να χτυπήσουμε ξανά»

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να επανέλθει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ διατηρούν τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

16 Απρ. 2026 16:22
Νέο αυστηρό μήνυμα προς την Τεχεράνη έστειλε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Πεντάγωνο για την πορεία της κρίσης στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να επιδιώκει διπλωματική διέξοδο, αλλά δεν αποκλείει νέα στρατιωτική κλιμάκωση.

Ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είναι έτοιμες να επιστρέψουν σε μάχιμες επιχειρήσεις εάν οι συνομιλίες δεν οδηγήσουν σε συμφωνία, ενώ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι η Ουάσιγκτον προτιμά λύση μέσω διαπραγμάτευσης, αλλά έχει ήδη προετοιμαστεί για πιο σκληρά μέτρα αν η διπλωματία αποτύχει.

Εκεχειρία με βαρείς όρους: Τι ζητά το Ισραήλ από τον Λίβανο για τη Χεζμπολάχ

Το μήνυμα για τα Στενά του Ορμούζ

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Αμερικανός υπουργός στο Στενό του Ορμούζ, έναν από τους πιο κρίσιμους θαλάσσιους διαδρόμους για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τεχεράνη δεν διαθέτει την αναγκαία ναυτική ισχύ ώστε να ασκήσει πραγματικό έλεγχο στην περιοχή, ενώ ξεκαθάρισε ότι επιθέσεις με drones ή πυραύλους σε εμπορικά πλοία δεν συνιστούν έλεγχο, αλλά ενέργειες «πειρατείας και τρομοκρατίας».

Ο Χέγκσεθ υποστήριξε ακόμη ότι το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό επιβλέπει την κίνηση στα Στενά του Ορμούζ με περιορισμένο μέρος της συνολικής ναυτικής του ισχύος, επιμένοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν ανοικτή τη ναυσιπλοΐα και να εντείνουν τον αποκλεισμό εφόσον χρειαστεί. Τις τελευταίες ημέρες, αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη κινηθεί στην περιοχή για να διασφαλίσουν ασφαλή διέλευση και να ενισχύσουν τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού.

Ιράν: &#8220;Μειωθήκαν οι διαφορές μεταξύ Τεχεράνης-Ουάσιγκτον»

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου άφησε σαφώς ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων σε περίπτωση κατάρρευσης των συνομιλιών, προειδοποιώντας ότι οι ΗΠΑ μπορούν να κλιμακώσουν τις ενέργειές τους, ακόμη και εναντίον κρίσιμων ιρανικών υποδομών. Το Reuters μετέδωσε ότι στην ίδια γραμμή η αμερικανική στρατιωτική ηγεσία εμφανίζεται έτοιμη να επανεκκινήσει πολεμικές επιχειρήσεις σε πολύ σύντομο χρόνο, εφόσον δοθεί σχετική εντολή.

Κατά την ενημέρωση, ο Χέγκσεθ στράφηκε και κατά μέρους των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, κατηγορώντας τα ότι ασκούν κριτική στην κυβέρνηση Τραμπ με τρόπο που, κατά τον ίδιο, δεν υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Ουάσιγκτον θεωρεί τον ναυτικό αποκλεισμό μία από τις πιο ήπιες επιλογές πίεσης πριν από μια ευρύτερη στρατιωτική κλιμάκωση.

Το μήνυμα από την Ουάσιγκτον, πάντως, παραμένει σαφές: οι ΗΠΑ δηλώνουν έτοιμες να συνεχίσουν την πίεση προς το Ιράν τόσο στο διπλωματικό όσο και στο στρατιωτικό πεδίο, με το Στενό του Ορμούζ να παραμένει στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:13 Μακελειό σε σχολείο στην Τουρκία: Νέα στοιχεία για τον θάνατο του 14χρονου δράστη
18:12 Δολοφόνησαν εν ψυχρώ διαιτητή στη διάρκεια αγώνα ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου
18:05 Συνάντηση Ερντογάν με την πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας στο Ντολμάμπαχτσε
18:00 Αντιπαράθεση για δωρεά κερκίδων στον Δήμο Πατρέων για την πλαζ
17:56 Νέα απειλή από το Ισραήλ στο Ιράν: «Πιο επώδυνα πλήγματα» αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες
17:54 Όλα όσα κρύβουν οι κινήσεις του 23χρονου κατηγορούμενου για τον θάνατο της Μυρτούς
17:47 Τουρκία: Βίντεο δείχνει τον 14χρονο δράστη να κάνει εξάσκηση σε σκοπευτήριο
17:46 Πρωτιά της ΕΚΟ στη δημοσίευση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (EPDs) για τα λιπαντικά της
17:41 Αττική Οδός: Καραμπόλα τριών ΙΧ και μεγάλη αναστάτωση
17:39 Σαίξπηρ: Εντοπίστηκε το ακριβές σημείο του σπιτιού του στο Λονδίνο
17:31 Απόφις: Ο «δυνητικά επικίνδυνος» αστεροειδής που θα περάσει δίπλα από τη Γη το 2029
17:31 Σκοτώθηκε ο σπουδαίος τερματοφύλακας Αλεξάντερ Μάνινγκερ
17:20 Αλέξανδρος Λυκουρέζος για Τζένη Οικονόμου: «Είναι η ζωή μου και η ανάσα μου»
17:16 Lidl Ελλάς: Ψαλίδι στον πληθωρισμό με μειώσεις τιμών σε 300 προϊόντα καθημερινής ανάγκης
17:13 Πάτρα: Η αφρικανική σκόνη «πνίγει» την πόλη, τι συνιστούν οι ειδικοί ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
17:11 Πέτρος Ίμβριος: «Έλεγαν ότι παντρεύτηκα τη Ναταλία Γερμανού για να μου κάνει καριέρα»
17:09 Στην Πάτρα οι αγώνες μπαράζ για την Α2 Εθνική Γυναικών, η ΠΓΕ με τον κόσμο της
17:00 Παραλίες της Αχαΐας για όλα τα γούστα – Δείτε σε ποιες θα αναπτυχθούν καντίνες και ξαπλώστρες
16:57 Προϋπολογισμός: Πλεόνασμα 920 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου, αύξηση στο πρωτογενές
16:47 Βιρτζίνια: Ο πρώην αντικυβερνήτης Τζάστιν Φέρφαξ σκότωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
