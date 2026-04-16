Νέο αυστηρό μήνυμα προς την Τεχεράνη έστειλε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Πεντάγωνο για την πορεία της κρίσης στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να επιδιώκει διπλωματική διέξοδο, αλλά δεν αποκλείει νέα στρατιωτική κλιμάκωση.

Ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είναι έτοιμες να επιστρέψουν σε μάχιμες επιχειρήσεις εάν οι συνομιλίες δεν οδηγήσουν σε συμφωνία, ενώ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι η Ουάσιγκτον προτιμά λύση μέσω διαπραγμάτευσης, αλλά έχει ήδη προετοιμαστεί για πιο σκληρά μέτρα αν η διπλωματία αποτύχει.

Hegseth: You like to say publicly, Iran, that you control the Strait of Hormuz, but you don’t have a Navy or real domain awareness. You can’t control anything. pic.twitter.com/kFK5UlvIst — Clash Report (@clashreport) April 16, 2026

Το μήνυμα για τα Στενά του Ορμούζ

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Αμερικανός υπουργός στο Στενό του Ορμούζ, έναν από τους πιο κρίσιμους θαλάσσιους διαδρόμους για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τεχεράνη δεν διαθέτει την αναγκαία ναυτική ισχύ ώστε να ασκήσει πραγματικό έλεγχο στην περιοχή, ενώ ξεκαθάρισε ότι επιθέσεις με drones ή πυραύλους σε εμπορικά πλοία δεν συνιστούν έλεγχο, αλλά ενέργειες «πειρατείας και τρομοκρατίας».

Ο Χέγκσεθ υποστήριξε ακόμη ότι το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό επιβλέπει την κίνηση στα Στενά του Ορμούζ με περιορισμένο μέρος της συνολικής ναυτικής του ισχύος, επιμένοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν ανοικτή τη ναυσιπλοΐα και να εντείνουν τον αποκλεισμό εφόσον χρειαστεί. Τις τελευταίες ημέρες, αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη κινηθεί στην περιοχή για να διασφαλίσουν ασφαλή διέλευση και να ενισχύσουν τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού.

Hegseth: Threatening to shoot missiles and drones at ships—commercial ships that are lawfully transiting international waters—that is not control. That’s piracy. That’s terrorism. pic.twitter.com/OkRQiIEYzX — Clash Report (@clashreport) April 16, 2026

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου άφησε σαφώς ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων σε περίπτωση κατάρρευσης των συνομιλιών, προειδοποιώντας ότι οι ΗΠΑ μπορούν να κλιμακώσουν τις ενέργειές τους, ακόμη και εναντίον κρίσιμων ιρανικών υποδομών. Το Reuters μετέδωσε ότι στην ίδια γραμμή η αμερικανική στρατιωτική ηγεσία εμφανίζεται έτοιμη να επανεκκινήσει πολεμικές επιχειρήσεις σε πολύ σύντομο χρόνο, εφόσον δοθεί σχετική εντολή.

Κατά την ενημέρωση, ο Χέγκσεθ στράφηκε και κατά μέρους των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, κατηγορώντας τα ότι ασκούν κριτική στην κυβέρνηση Τραμπ με τρόπο που, κατά τον ίδιο, δεν υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Ουάσιγκτον θεωρεί τον ναυτικό αποκλεισμό μία από τις πιο ήπιες επιλογές πίεσης πριν από μια ευρύτερη στρατιωτική κλιμάκωση.

Το μήνυμα από την Ουάσιγκτον, πάντως, παραμένει σαφές: οι ΗΠΑ δηλώνουν έτοιμες να συνεχίσουν την πίεση προς το Ιράν τόσο στο διπλωματικό όσο και στο στρατιωτικό πεδίο, με το Στενό του Ορμούζ να παραμένει στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης.

