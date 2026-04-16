YouTube: «Lego-Προπαγάνδα» τέλος, έκλεισε κανάλι που χλεύαζε τον Τραμπ

Η πλατφόρμα «κατέβασε» το κανάλι για παραβίαση των κανόνων περί παραπλανητικών πρακτικών

16 Απρ. 2026 9:06
Σε μια κίνηση καταστολής της ψηφιακής προπαγάνδας προχώρησε το YouTube, κλείνοντας οριστικά το κανάλι Explosive Media. Το συγκεκριμένο κανάλι, το οποίο θεωρείται από διεθνείς αναλυτές και πλατφόρμες ως προσκείμενο στο Ιράν, είχε γίνει viral το τελευταίο διάστημα για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI) στη δημιουργία βίντεο με φιγούρες Lego, στα οποία πρωταγωνιστούσε και γελοιοποιούνταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της πλατφόρμας, η λειτουργία του καναλιού ανεστάλη λόγω παραβίασης των κανόνων για τα ανεπιθύμητα μηνύματα, τις παραπλανητικές πρακτικές και τις απάτες. Τα βίντεο της Explosive Media, που συχνά απεικόνιζαν τον Τραμπ σε ταπεινωτικές σκηνές ή συνέδεαν την αμερικανική παρουσία στη Μέση Ανατολή με πολεμικές συγκρούσεις, είχαν συγκεντρώσει εκατομμύρια θεάσεις, τροφοδοτώντας την ένταση μετά το ξέσπασμα των εχθροπραξιών στην περιοχή.

Το YouTube δεν είναι η μόνη πλατφόρμα που έλαβε μέτρα. Το Instagram (Meta) προχώρησε επίσης στο κλείσιμο λογαριασμού της ομάδας, αν και η δράση της συνεχίζεται σε εναλλακτικά δίκτυα όπως το Telegram και το X. Παρά τις κατηγορίες για σύνδεση με την Τεχεράνη, η Explosive Media αρνείται κάθε επίσημη σχέση με την ιρανική κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας τις καταγγελίες ως «συκοφαντία».

Παρά το κλείσιμο του επίσημου καναλιού, ειδικοί επικοινωνίας εκτιμούν ότι ο αντίκτυπος της απόφασης μπορεί να είναι περιορισμένος. Τα βίντεο -που είναι στα αγγλικά και απευθύνονται σε διεθνές κοινό- συνεχίζουν να διαμοιράζονται μαζικά από άλλους χρήστες και bots. Η χρήση της αισθητικής των Lego και της ΤΝ καθιστά αυτό το είδος προπαγάνδας ιδιαίτερα ελκυστικό και εύκολα διαχειρίσιμο, δημιουργώντας μια νέα πρόκληση για τους μηχανισμούς ελέγχου των μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών.

