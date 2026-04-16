Ο ισραηλινός στρατός έχει λάβει οδηγίες να προετοιμαστεί για πιθανή εκεχειρία στον Λίβανο, με ισραηλινά και διεθνή μέσα να μεταδίδουν ότι η κατάπαυση του πυρός ενδέχεται να αρχίσει αργότερα σήμερα, σε ένα παράθυρο που εκτείνεται από τις απογευματινές ώρες έως τα μεσάνυχτα. Την ίδια ώρα, η διπλωματική κινητικότητα γύρω από το λιβανικό μέτωπο συνδέεται όλο και περισσότερο με τις ευρύτερες επαφές για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το Reuters, η αμερικανική πλευρά πιέζει για «ανάσα» στο μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνου, καθώς η αποκλιμάκωση στον Λίβανο θεωρείται κρίσιμη για να στηριχθεί ευρύτερη διπλωματική διαδικασία στην περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει επαφή ανάμεσα στις ηγεσίες Ισραήλ και Λιβάνου, ωστόσο η λιβανική προεδρία εμφανίστηκε επιφυλακτική και ανέφερε ότι δεν έχει σαφή εικόνα για μια τέτοια επικοινωνία.

Νέα προειδοποίηση Χέγκσεθ στο Ιράν: «Ελέγχουμε το Ορμούζ, είμαστε έτοιμοι να χτυπήσουμε ξανά»

Γιατί ο Αούν κρατά αποστάσεις

Στη Βηρυτό, ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν δεν εμφανίζεται διατεθειμένος να συνομιλήσει απευθείας με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο συνεχίζονται οι ισραηλινές επιχειρήσεις στο λιβανικό έδαφος. Πηγές που επικαλούνται διεθνή και ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι ο Λιβανέζος πρόεδρος θεωρεί πολιτικά και θεσμικά δύσκολο να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση, ιδίως σε ένα εσωτερικό περιβάλλον έντονης πόλωσης.

Η στάση αυτή συνδέεται όχι μόνο με τη συνέχιση των επιθέσεων, αλλά και με το γεγονός ότι μια πιθανή συνομιλία χωρίς ξεκάθαρο αποτέλεσμα θα μπορούσε να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό του Λιβάνου. Παράλληλα, η δημοσιοποίηση σεναρίων περί επικοινωνίας ανάμεσα στους δύο ηγέτες πριν υπάρξει οριστική συμφωνία φαίνεται πως αύξησε την ενόχληση στη λιβανική πλευρά.

Ο Ντετανιάχου θα μιλήσει με τον πρόεδρο του Λιβάνου

Σε επιφυλακή οι IDF για το επόμενο βήμα

Στο ισραηλινό στρατόπεδο, οι προετοιμασίες για πιθανή εκεχειρία δεν σημαίνουν κατ’ ανάγκη ότι έχει ήδη κλειδώσει μια οριστική συμφωνία. Το Reuters έχει μεταδώσει ότι οι ισραηλινές επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ συνεχίζονται, ενώ ο Νετανιάχου επιμένει πως το Ισραήλ θέλει να διασφαλίσει μακροπρόθεσμη ασφάλεια στα βόρεια σύνορά του και να περιορίσει αποφασιστικά τη στρατιωτική ισχύ της οργάνωσης.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν ενεργοποιηθεί προσωρινή κατάπαυση του πυρός, το πλαίσιο παραμένει εύθραυστο. Στο παρασκήνιο, οι συζητήσεις για εκεχειρία συνδέονται με όρους ασφαλείας, με τη διατήρηση ισραηλινής ελευθερίας δράσης σε ορισμένα σημεία και με την επιδίωξη να δημιουργηθεί μια πιο σταθερή ζώνη αποκλιμάκωσης στον νότιο Λίβανο.

Ο Λίβανος διαψεύδει τον Τραμπ για συζητήσεις

Η Τεχεράνη συνδέει τον Λίβανο με τη συνολική αποκλιμάκωση

Σημαντική είναι και η ιρανική διάσταση του ζητήματος. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ έχει ξεκαθαρίσει τις τελευταίες ημέρες ότι η εκεχειρία στον Λίβανο αποτελεί βασικό στοιχείο κάθε ευρύτερης διπλωματικής διαδικασίας και ότι η λιβανική αποκλιμάκωση δεν αντιμετωπίζεται από την Τεχεράνη որպես δευτερεύον ζήτημα.

Η σύνδεση αυτή εξηγεί γιατί το λιβανικό μέτωπο θεωρείται πλέον κάτι περισσότερο από μια παράλληλη κρίση. Στο νέο περιφερειακό σκηνικό, η πιθανή εκεχειρία στον Λίβανο αντιμετωπίζεται ως κρίκος μιας μεγαλύτερης αλυσίδας διαπραγματεύσεων, πιέσεων και στρατιωτικών ισορροπιών που εκτείνονται από την Τεχεράνη έως τη Βηρυτό και την Ιερουσαλήμ.

Το ερώτημα πλέον είναι αν οι στρατιωτικές προετοιμασίες των IDF και η διπλωματική πίεση των μεσολαβητών θα οδηγήσουν πράγματι σε κατάπαυση του πυρός μέσα στις επόμενες ώρες ή αν η εκεχειρία θα μείνει, για ακόμη μία φορά, στο επίπεδο των προσδοκιών.

Εκεχειρία με βαρείς όρους: Τι ζητά το Ισραήλ από τον Λίβανο για τη Χεζμπολάχ

