Ο Λίβανος διαψεύδει τον Τραμπ για συζητήσεις

16 Απρ. 2026 10:40
Pelop News

Συνεχίζονται τα διπλωματικά παιχνίδια στη Μέση Ανατολή, καθώς ο  πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης ότι, μετά από 34 χρόνια, οι ηγέτες του Ισραήλ και του Λιβάνου θα έχουν συνομιλίες εντός της ημέρας.

«Προσπαθώ να βρω λίγο ζωτικό χώρο (breathing room) μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου. Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που οι δύο ηγέτες μίλησαν, περίπου 34 χρόνια. Θα συμβεί αύριο. Ωραία!» γράφει ο Τραμπ στο Truth Social.

Δεν διευκρίνισε ποιοι ηγέτες θα μιλήσουν, αλλά φαίνεται να αναφέρεται στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και στον πρόεδρο του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν.

Πάντως, ο Λίβανος δεν γνωρίζει για οποιαδήποτε επικείμενη επαφή με το Ισραήλ, δήλωσε πάντως στο BBC αξιωματούχος του προεδρικού γραφείου του Λιβάνου, μετά την ανάρτηση του προέδρου Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ανακοίνωνε συνομιλία μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών.

Παράλληλα, απεσταλμένη του Al Jazeera στον Λίβανο, επικαλείται επίσημη πηγή σύμφωνα με την οποία ότι «δεν υπάρχουν πληροφορίες» για πιθανή τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Λιβανέζων και Ισραηλινών ηγετών, ή πιθανή δεύτερη συνάντηση μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων πρεσβευτών στην Ουάσιγκτον.

Ο στρατός του Ιράν απείλησε την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα εάν οι ΗΠΑ συνεχίσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) αποκάλυψε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός έχει «σταματήσει εντελώς» το οικονομικό θαλάσσιο εμπόριο της Τεχεράνης.

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ συνεδρίασε για να συζητήσει μια πιθανή εκεχειρία στον Λίβανο, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή, ενώ ο στρατός του συνέχισε τους βομβαρδισμούς του εναντίον της Χεζμπολάχ..

