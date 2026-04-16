Σε νέα φάση αβεβαιότητας αλλά και έντονης διπλωματικής κινητικότητας περνά το μέτωπο του Λιβάνου, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της χώρας Ζοζέφ Αούν, σε μια στιγμή όπου εντείνονται τα σενάρια για επικείμενη κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ συζήτησε με τον Αούν εν μέσω ισραηλινής πίεσης για εκεχειρία, εκφράζοντας στήριξη σε μια άμεση παύση των εχθροπραξιών.

Το Reuters μετέδωσε επίσης ότι ο Τραμπ ανακοίνωσε πως επρόκειτο να υπάρξουν επαφές ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο την Πέμπτη, παρουσιάζοντας την κίνηση αυτή ως προσπάθεια να δοθεί «λίγος χώρος για ανάσα» στην περιοχή. Ωστόσο, το ίδιο πρακτορείο σημείωσε ότι από τη λιβανική πλευρά δεν υπήρξε σαφής επιβεβαίωση για απευθείας συνομιλία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάτι που δείχνει ότι το διπλωματικό τοπίο παραμένει εύθραυστο και ανοιχτό σε διαφορετικές ερμηνείες.

Νέα απειλή από το Ισραήλ στο Ιράν: «Πιο επώδυνα πλήγματα» αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες

Σε επιφυλακή οι IDF για πιθανή κατάπαυση του πυρός

Την ίδια ώρα, ισραηλινά δημοσιεύματα και διεθνείς ανταποκρίσεις αναφέρουν ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν λάβει οδηγίες να προετοιμαστούν για πιθανή εκεχειρία στον Λίβανο. Δεν υπάρχει, όμως, μέχρι στιγμής επίσημη δημόσια επιβεβαίωση από τον ισραηλινό στρατό ότι η παύση πυρός έχει οριστικά κλειδώσει ή ότι θα αρχίσει σε συγκεκριμένη ώρα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η προετοιμασία αυτή εντάσσεται στις ευρύτερες αμερικανικές και περιφερειακές πιέσεις για αποκλιμάκωση.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι το Ισραήλ θέλει να κρατήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας προσωρινής παύσης πυρός, χωρίς όμως να αποσύρει τη στρατιωτική του ετοιμότητα. Το Reuters είχε ήδη αναφέρει από την προηγούμενη ημέρα ότι οι ισραηλινές επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ συνεχίζονταν παρά τις ειρηνευτικές επαφές, με τον Νετανιάχου να επιμένει ότι στόχος παραμένει η αποδυνάμωση της οργάνωσης και η ενίσχυση της ασφάλειας στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τις απευθείας επαφές

Από την άλλη πλευρά, η Χεζμπολάχ παραμένει ανοιχτά εχθρική απέναντι στις απευθείας συνομιλίες Λιβάνου – Ισραήλ. Το Reuters είχε μεταδώσει ήδη από τις 9 Απριλίου ότι η οργάνωση απορρίπτει κατηγορηματικά τις άμεσες διαπραγματεύσεις, ζητώντας πρώτα εκεχειρία και αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων. Το AP επανέλαβε τις τελευταίες ημέρες ότι η Χεζμπολάχ δεν πρόκειται να αναγνωρίσει ή να δεσμευτεί από συμφωνίες που θα προκύψουν από τέτοιες συνομιλίες.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ακόμη και αν υπάρξει πολιτική ή διπλωματική ανακοίνωση για εκεχειρία, η σταθερότητα στο πεδίο δεν θεωρείται δεδομένη. Η αντίδραση της Χεζμπολάχ δείχνει ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο μια απλή χρονική παύση των συγκρούσεων, αλλά και το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο θα ενταχθεί οποιαδήποτε συμφωνία.

Ο Ντετανιάχου θα μιλήσει με τον πρόεδρο του Λιβάνου

Το λιβανικό μέτωπο συνδέεται με τη μεγάλη περιφερειακή διαπραγμάτευση

Το λιβανικό ζήτημα δεν εξελίσσεται απομονωμένα. Σύμφωνα με το AP και το Reuters, η προσπάθεια για εκεχειρία στον Λίβανο συνδέεται άμεσα με τις αμερικανοϊρανικές επαφές, τις πιέσεις στο μέτωπο του Ιράν και τη γενικότερη επιδίωξη των ΗΠΑ να σταθεροποιήσουν περισσότερα από ένα ανοιχτά μέτωπα ταυτόχρονα. Γι’ αυτό και μια πιθανή κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο αντιμετωπίζεται ως μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης περιφερειακής εξίσωσης.

Σε αυτή τη φάση, το μόνο ασφαλές συμπέρασμα είναι ότι οι διαβουλεύσεις έχουν πυκνώσει, η αμερικανική πλευρά πιέζει για άμεση αποκλιμάκωση και η πιθανότητα ανακοίνωσης εκεχειρίας είναι υπαρκτή. Αυτό που δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει είναι αν η εκεχειρία θα αποδειχθεί ουσιαστική και σταθερή ή αν θα παραμείνει μια εύθραυστη, προσωρινή ανάπαυλα μέσα σε ένα εξαιρετικά ασταθές περιβάλλον.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



