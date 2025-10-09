Τσακαλώτος: «Δεν έχω μιλήσει με τον Τσίπρα από το 2023 – Δεν είμαι στους στενούς του συνεργάτες»

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα και τη σημερινή πορεία της Αριστεράς, υπογραμμίζοντας ότι, παρά τη δημόσια παρουσία του πρώην πρωθυπουργού, δεν έχει ακόμη κατανοήσει πλήρως τον μηχανισμό πίσω από τις επιλογές του.

Σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ο κ. Τσακαλώτος ανέφερε ότι δεν έχει επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα από το 2023, επισημαίνοντας: «Ο Αλέξης έχει επιλέξει ορισμένους στενούς συνεργάτες και δεν είμαι σε αυτούς. Ίσως θεωρεί ότι οι αναλύσεις μου είναι πιο μακριά από αυτό που επιδιώκει».

Αναφερόμενος στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Τσίπρα, ο πρώην υπουργός είπε πως δεν γνωρίζει αν πρόκειται για κάτι που θυμίζει την “Ομπρέλα” ή για μια καθαρά κομματική δομή.

Για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, σημείωσε ότι δεν έχει σχηματίσει γνώμη, προσθέτοντας πως ο ίδιος έχει ήδη κάνει τη δική του αυτοκριτική στο προσωπικό του βιβλίο. «Το διάστημα 2019-2023, ο Τσίπρας ήθελε μια στροφή προς το κέντρο», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος έθεσε και πολιτικά ερωτήματα προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας: «Μπορούμε να έχουμε κοινωνική και οικονομική σταθερότητα χωρίς να συγκρουστούμε με τους πλούσιους και τις μεγάλες εταιρείες τύπου Big Tech; Δεν υπάρχει πολιτική κεντροαριστεράς ή κεντροδεξιάς που να αντιμετωπίζει τα προβλήματα και ταυτόχρονα να εξυπηρετεί τις ελίτ».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αν το εγχείρημα Τσίπρα δεν αποδειχθεί αποτελεσματικό, υπάρχει ο κίνδυνος ανόδου πολιτικών τύπου Τραμπ, Φάρατζ ή AfD, αναρωτώμενος αν ο πρώην πρωθυπουργός μπορεί να σταματήσει την πορεία της ακροδεξιάς.

Σχολιάζοντας τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσακαλώτος επεσήμανε ότι η αποχώρηση από τη Νέα Αριστερά δεν οφείλεται μόνο στον Στέφανο Κασσελάκη, αλλά και στο «τοξικό κλίμα» που επικρατούσε μετά το 2015. «Πρέπει να δημιουργηθεί μια Αριστερά που δεν είναι σεχταριστική, ένα σχήμα που να συζητά σε βάθος τις ανάγκες της κοινωνίας. Με ενδιαφέρει να κρατηθεί ένα ρεύμα ιδεών – μια ενωτική, ριζοσπαστική Αριστερά που έχει ακόμη να προσφέρει», είπε.

Αναφερόμενος στα γεγονότα του 2015, παραδέχθηκε ότι το μεγαλύτερο λάθος της κυβέρνησης ήταν επικοινωνιακό:

«Χάσαμε το παιχνίδι της επικοινωνίας. Δεν μιλώ για marketing, αλλά για το πώς εξηγείς στον κόσμο τι μπορείς και τι δεν μπορείς να κάνεις. Δεν καταλάβαμε τον ρόλο του Σόιμπλε».

Τέλος, για τον Γιάνη Βαρουφάκη, είπε με αιχμηρό τόνο: «Μου θύμιζε τους δυνατούς συνδικαλιστές που δεν ξέρουν πότε να σταματήσουν μια απεργία, για να κεφαλαιοποιήσουν τα κέρδη τους».

