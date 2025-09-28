Τσατραφύλλιας για κακοκαιρία: Σχεδόν 50 τόνοι ποτιστικής βροχής

Η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου εξελίσσεται ομαλά, χωρίς να έχουν σημειωθεί σημαντικά προβλήματα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια.

Ο ίδιος εξηγεί ότι το σύστημα κινείται αργά, με τα περισσότερα φαινόμενα να εκδηλώνονται πάνω από τη θάλασσα ανοικτά του Ιονίου, γεγονός που περιορίζει τις ζημιές. Το τελευταίο 12ωρο καταγράφηκαν περίπου 50 τόνοι βροχής ανά στρέμμα στο κεντρικό Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Καιρός: Σε ποιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας έπεσε η περισσότερη βροχή

Παρά την ομαλή πορεία της διαταραχής, ο μετεωρολόγος προειδοποιεί ότι κατά διαστήματα θα εκδηλώνονται ισχυρές καταιγίδες μέχρι το βράδυ της Κυριακής και καλεί τους πολίτες να δείξουν προσοχή.

Στην ανάρτησή του στα social media ο Γ. Τσατραφύλλιας αναφέρει χαρακτηριστικά: «Χωρίς προβλήματα εξελίσσεται η πρώτη οργανωμένη διαταραχή του Φθινοπώρου… Σχεδόν 50 τόνοι νερού ανά στρέμμα έπεσαν το τελευταίο δωδεκάωρο στο κεντρικό Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλώνονται μέχρι απόψε το βράδυ, γι’ αυτό δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή».

