Καιρός: Σε ποιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας έπεσε η περισσότερη βροχή

Σε Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο τα μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης κατά τις πρωινές ώρες της 28ης Σεπτεμβρίου.

 

28 Σεπ. 2025 17:13
Pelop News

Έντονες βροχές και κατά τόπους καταιγίδες εκδηλώθηκαν από τα ξημερώματα της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου στα δυτικά τμήματα της χώρας, με τη Δυτική Πελοπόννησο να δέχεται τα μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης.

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο καιρού – Μέχρι στιγμής έχουν πέσει ψιχάλες

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, μέχρι τις 11:45 το πρωί, η Ανδρίτσαινα Ηλείας κατέγραψε το υψηλότερο ύψος βροχής, φτάνοντας τα 50 χιλιοστά.

Ανοιξε πυρ ο Καλλιάνος κατά μετεωρολόγων για την «τρομοκρατική πρόβλεψη» για πολύ ακραίο καιρό

Ωστόσο, οι πρώτες φθνινοπωρινες βροχές δεν αποδείχθηκαν τόσο έντονες όσο προανήγγειλαν οι προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων και της Πολιτικής Προστασίας τις προηγούμενες ημέρες.

Τα οκτώ μεγαλύτερα ημερήσια ύψη βροχής, όπως προκύπτουν από τις καταγραφές, παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί.

Καιρός: Σε ποιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας έπεσε η περισσότερη βροχή
