Καιρός: Σε ποιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας έπεσε η περισσότερη βροχή

Έντονες βροχές και κατά τόπους καταιγίδες εκδηλώθηκαν από τα ξημερώματα της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου στα δυτικά τμήματα της χώρας, με τη Δυτική Πελοπόννησο να δέχεται τα μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, μέχρι τις 11:45 το πρωί, η Ανδρίτσαινα Ηλείας κατέγραψε το υψηλότερο ύψος βροχής, φτάνοντας τα 50 χιλιοστά.

Ωστόσο, οι πρώτες φθνινοπωρινες βροχές δεν αποδείχθηκαν τόσο έντονες όσο προανήγγειλαν οι προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων και της Πολιτικής Προστασίας τις προηγούμενες ημέρες.

Τα οκτώ μεγαλύτερα ημερήσια ύψη βροχής, όπως προκύπτουν από τις καταγραφές, παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί.

