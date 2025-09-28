Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο καιρού – Μέχρι στιγμής έχουν πέσει ψιχάλες

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων επικαιροποιείται σήμερα Κυριακή 28-9-2025 σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Πάντως μέχρι το πρωί της Κυριακής δεν είχαν επιβεβαιωθεί οι προγνώσεις για ισχυρές καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής.

Πιο συγκεκριμένα:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται μέχρι και αργά το βράδυ της Κυριακής (28-9-2025),

στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας και κατά διαστήματα στις περιοχές Λευκάδας, Μεσσηνίας, Άρτας και Πρέβεζας.

