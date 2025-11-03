Τσατραφύλλιας για το έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: «Ψυχραιμία – Έρχεται φθινόπωρο, όχι κατακλυσμός»

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, με νέα του ανάρτηση στα social media, έδωσε τον τόνο για τον καιρό της εβδομάδας, ζητώντας «ψυχραιμία» απέναντι στο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ. Όπως σημειώνει, το φθινόπωρο κάνει απλώς αισθητή την παρουσία του με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας, χωρίς όμως να αναμένονται ακραία φαινόμενα.

Αφορμή για τη νέα του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στάθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ. Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας κάλεσε τους πολίτες να μην πανικοβάλλονται, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Αν είναι να λέμε από τώρα ότι έρχεται κακοκαιρία, μετά τι θα λέμε; Κατακλυσμός του Νώε;». Όπως εξήγησε, ο καιρός θα ακολουθήσει καθαρά φθινοπωρινό μοτίβο, με βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Οι προβλέψεις του μετεωρολόγου

Σύμφωνα με την πρόγνωσή του, το τριήμερο Τρίτη – Πέμπτη θα σημειωθούν εκτεταμένες βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας, κυρίως στα δυτικά, νότια, Κυκλάδες, Σποράδες, Εύβοια και Χαλκιδική, ενώ στην Αττική τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν την Τρίτη από το μεσημέρι και μετά.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν φτάνοντας τα 6-7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει έως και 6 βαθμούς Κελσίου μέχρι το Σάββατο.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι πρόκειται για «καθαρά φθινοπωρινό σκηνικό» και όχι για έντονη κακοκαιρία, προβλέποντας νέο βροχοφόρο σύστημα από το Σάββατο το βράδυ.

Τι προβλέπει η ΕΜΥ

Στο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, η ΕΜΥ προειδοποιεί για κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι της Τρίτης έως το βράδυ της Τετάρτης, σε εννέα περιοχές της χώρας.

Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν:

Χαλκιδική και βόρειο Αιγαίο,

Σποράδες και ανατολική Θεσσαλία,

Ανατολική Στερεά (μαζί με την Αττική),

Νότιο Ιόνιο, δυτική Πελοπόννησο και Αιτωλοακαρνανία,

Κεντρική και βόρεια Εύβοια

Η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει από την Τρίτη, φτάνοντας σταδιακά στους 18-19°C στα βόρεια και έως 23-24°C στα νότια, ενώ οι βοριάδες θα κυριαρχήσουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας καταλήγει με νόημα: «Καθαρά φθινοπωρινός καιρός, όπως αρμόζει στον Νοέμβρη. Ψυχραιμία, καλή εβδομάδα και… ομπρέλα πρόχειρη!».

Η πρόγνωση καιρού των επόμενων ημερών

Ο καιρός την Τρίτη 04-11-2025

Αρχικά στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, γρήγορα στο βόρειο Αιγαίο και από νωρίς το απόγευμα στα δυτικά τμήματα της Κρήτης και των Κυκλάδων αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα στα δυτικά θα εξασθενήσουν.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ από το πρωί στα βόρεια και σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 3 με 5 και τοπικά στα βόρεια 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 21 με 23 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη 05-11-2025

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, που γρήγορα όμως στα βόρεια θα σταματήσουν ενώ από το μεσημέρι στα νότια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια-παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες που αργά το απόγευμα θα περιοριστούν στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά.

Ο καιρός την Πέμπτη 06-11-2025

Στα ανατολικά και νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και από το βράδυ και στα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Ο καιρός την Παρασκευή 07-11-2025

Στα ανατολικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Στα δυτικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

