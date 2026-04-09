Τσεχία: Συνελήφθη νεοναζί που άλλαξε φύλο για να αποφύγει τη φυλάκιση στη Γερμανία

Η Μάρλα-Σβένια Λίμπιχ, μέχρι πρότινος Σβεν Λίμπιχ, άλλαξε φύλο αφού η προηγούμενη κυβέρνηση του Όλαφ Σολτς ενέκρινε, στα τέλη του 2024, τον «νόμο περί αυτοπροσδιορισμού».

Τσεχία: Συνελήφθη νεοναζί που άλλαξε φύλο για να αποφύγει τη φυλάκιση στη Γερμανία
09 Απρ. 2026 21:08
Pelop News

Μια Γερμανίδα νεοναζί, που άλλαξε φύλο και κρυβόταν από τον περασμένο Αύγουστο για να αποφύγει τη φυλάκισή της, συνελήφθη στην Τσεχία, όπως ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο οι γερμανικές δικαστικές αρχές.

Η Μάρλα-Σβένια Λίμπιχ, μέχρι πρότινος Σβεν Λίμπιχ, άλλαξε φύλο αφού η προηγούμενη κυβέρνηση του Όλαφ Σολτς ενέκρινε, στα τέλη του 2024, τον «νόμο περί αυτοπροσδιορισμού».

Η υπόθεσή της είχε απασχολήσει έντονα τη Γερμανία, το περασμένο καλοκαίρι.
Η Μάρλα-Σβένια Λίμπιχ, μέχρι πρότινος Σβεν Λίμπιχ, άλλαξε φύλο αφού η προηγούμενη κυβέρνηση του Όλαφ Σολτς ενέκρινε, στα τέλη του 2024, τον «νόμο περί αυτοπροσδιορισμού»

Η Λίμπιχ καταδικάστηκε σε φυλάκιση 18 μηνών για υποκίνηση μίσους, συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Όμως δεν παρουσιάστηκε στη γυναικεία φυλακή του Κέμνιτς για να εκτίσει την ποινή της και διέφυγε στο εξωτερικό.

Η αλλαγή φύλου του Σβεν Λίμπιχ πυροδότησε στη Γερμανία μια συζήτηση για τις επιπτώσεις του «νόμου περί αυτοπροσδιορισμού» ο οποίος επιτρέπει σε ένα άτομο να αλλάξει όνομα και φύλο καταθέτοντας απλώς μια αίτηση στο τοπικό ληξιαρχείο.

Η αλλαγή οριστικοποιείται με νέα αίτηση, μέσα σε τρεις μήνες από την αρχική, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση ιατρικών δικαιολογητικών. Πολλοί πιστεύουν ότι ο Λίμπιχ άλλαξε φύλο για να προκαλέσει τις αρχές και για να πετύχει καλύτερες συνθήκες φυλάκισης.

Ακτιβιστές για τα δικαιώματα των γυναικών φοβούνται ότι άνδρες σεξουαλικοί παραβάτες θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν τον κανονισμό αυτόν για να αποκτήσουν πρόσβαση σε χώρους που προορίζονται για γυναίκες και νεαρά κορίτσια.

Ο γενικός εισαγγελέας της Χάλε, Ντένις Τσερνότα, διευκρίνισε ότι η σύλληψη της Μάρλα Σβένια Λίμπιχ έγινε βάση ευρωπαϊκού εντάλματος. Η εισαγγελία θα ξεκινήσει τώρα τη διαδικασία για την έκδοσή της στη Γερμανία.

