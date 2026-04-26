Τσερνόμπιλ: Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για «πυρηνική τρομοκρατία»

26 Απρ. 2026 12:08
Pelop News

Ο Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία για «πυρηνική τρομοκρατία», με την ευκαιρία της 40ης επετείου του δυστυχήματος στο Τσερνόμπιλ, της χειρότερης καταστροφής σε πυρηνικό σταθμό στην ιστορία.

«Ο κόσμος δεν πρέπει να επιτρέψει να συνεχισθεί αυτή η πυρηνική τρομοκρατία και ο καλύτερος τρόπος για να βάλει τέλος σ’ αυτή είναι να υποχρεώσει τη Ρωσία να σταματήσει τις ανεύθυνες επιθέσεις της», δήλωσε ο Ζελένσκι αναφερόμενος στον πόλεμο που ξέσπασε το Φεβρουάριο 2022 με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η Ρωσία «για άλλη μια φορά οδηγεί τον κόσμο στο χείλος μιας προκαλούμενης από τον άνθρωπο καταστροφής», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πετούν τακτικά πάνω από το Τσερνόμπιλ και πως ένα απ’ αυτά είχε προσκρούσει πέρυσι στο κέλυφος προστασίας του.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:55 Παναιγιάλειος – Αντώνης Ρέλλας στην «Π»: «Αυτό που βιώσαμε ήταν ένα γήπεδο-στάβλος»
13:44 Η πρόταση του Τριαντάφυλλου Μασμανίδη: Η ιδανικότερη αξιοποίηση της Πειραϊκής-Πατραϊκής
13:34 ΠΑΣΟΚ: Ο Τσουκαλάς αποκάλυψε πως δεν θα είναι αυτός ο νέος γραμματέας
13:33 Ερχεται το φορητό ψηφιακό πλανητάριο στην Πάτρα
13:17 Περού: Σπάνιο απολίθωμα καρχαρία 9 εκατ. ετών αποκαλύπτει το «τελευταίο γεύμα» του προϊστορικού θηρευτή
13:16 ΟΦΗ: Ποιος και πώς τον έκανε ξανά μεγάλο και Κυπελλούχο
13:05 Το νοσηλευτικό προσωπικό εγκαταλείπει μαζικά το ΕΣΥ – Περιμένουν την ευκαιρία για έξοδο
12:56 Ηράκλειο: Παρουσιάζεται το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Ετοιμασίες για το νέο κόμμα
12:51 ΝΕΠ: Ζαφειροπούλου και Γκόργκου για πρόκριση στην Ηλιούπολη
12:46 Οι Κορασίδες της ΝΕΠ στο 2ο διεθνές τουρνουά «Γ. Κατσούλης be a better team» (Κ16)
12:44 Τι είπε η Μελάνια στον Ντόναλντ Τραμπ δευτερόλεπτα μετά τους πυροβολισμούς
12:35 EuroLeague: Ο Σάσα Βεζένκοβ MVP για τη σεζόν 2025-26 – Δεύτερη φορά στην κορυφή της Ευρώπης
12:26 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Τα στενά με τις χουρμαδιές
12:17 Γεωργιάδης για Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Αντιευρωπαϊκή η ισόβια αυτοανανέωση θητείας
12:14 Αναστασάκη και Κώστας Σταμούλης επικράτησαν στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 10.000μ. στο Αίγιο
12:08 Τσερνόμπιλ: Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για «πυρηνική τρομοκρατία»
12:01 Ο Νίκος Πορτοκάλογλου πέρασε τρεις ημέρες με μαθητές του Μουσικού Σχολείου Πάτρας
11:53 Ανώδυνη ήττα για τα κορίτσια της Παναχαϊκής, σήμερα η αυλαία με Κελεό
11:50 Στάση αναμονής από την ΕΚΤ για τα επιτόκια – Τον Ιούνιο οι αποφάσεις
11:39 Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Ήμουν «πίτα» όταν σκέφτηκα το «Δυο Μέρες Μόνο»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
