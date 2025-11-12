Τσιάρας: «Γενναίο βήμα για τη στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας»

12 Νοέ. 2025 19:53
Pelop News

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που αφορά την «Κύρωση της από 23.10.2025 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς» (Α΄ 183) και συναφείς διατάξεις». Το νομοσχέδιο αναμένεται να συζητηθεί και να ψηφιστεί αύριο, Πέμπτη, στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, απαντώντας στις τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης, επισήμανε ότι το νομοσχέδιο αντιμετωπίζει συγκεκριμένα ζητήματα διαχείρισης και κάλεσε τα κόμματα να το στηρίξουν:

«Θα περίμενε κανείς μεγαλύτερη γενναιότητα και αποδοχή για ένα σχέδιο νόμου που δίνει άμεσες λύσεις και στηρίζει τον πρωτογενή τομέα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε πως οι ρυθμίσεις αφορούν την αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς, με πλήρη συμμόρφωση στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Δεν κάνουμε τίποτα εκτός ευρωπαϊκού κανονισμού», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η χώρα εφαρμόζει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπονται σε τέτοιες περιπτώσεις.
Απαντώντας στις ενστάσεις για τη στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, ο Υπουργός σημείωσε ότι το ζήτημα ανήκει στις αρμοδιότητες των Περιφερειών, ενώ τόνισε πως πλέον αξιοποιούνται ιδιώτες και στρατιωτικοί κτηνίατροι, με στόχο τη δημιουργία θεσμού «κτηνίατρου εκτροφής».

Σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό των ζώων, ο κ. Τσιάρας επεσήμανε πως οι αποφάσεις πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα:

«Η Επιτροπή των ειδικών θα μας δείξει πότε, πώς και με ποιον τρόπο πρέπει να κινηθούμε. Αυτή είναι η πραγματική ευθύνη απέναντι σε ένα ζήτημα με εθνική διάσταση», ανέφερε, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο υποβάθμισης των ελληνικών προϊόντων σε περίπτωση ανεξέλεγκτης εξάπλωσης της νόσου.

Δικαστική διερεύνηση για την εξάπλωση της ευλογιάς
Ο Υπουργός γνωστοποίησε ότι έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα για τα αίτια εξάπλωσης της ζωονόσου στη χώρα, τονίζοντας πως η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη σοβαρότητα του προβλήματος και την ανάγκη σαφούς αποτύπωσης των αιτιών που οδήγησαν στη διασπορά της.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Τσιάρας σημείωσε:

«Κάνουμε ένα γενναίο βήμα για τη στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας. Το νομοσχέδιο αυτό λύνει προβλήματα και ενισχύει τον πρωτογενή τομέα σε μια κρίσιμη στιγμή. Η προσπάθεια συνεχίζεται, γιατί η κατάσταση είναι δυναμική και απαιτεί συνεχή αξιολόγηση».

