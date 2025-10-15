Τσιάρας για επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα της OLAF

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας δήλωσε «Η OLAF από χθες βρίσκεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και προφανώς συνεχίζει όλες τις έρευνες που έχουν ήδη ξεκινήσει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε μια προσπάθεια να ξεκαθαριστεί τι ακριβώς έχει συμβεί το προηγούμενο διάστημα».

Τσιάρας στην «Πελοπόννησο»: «Οι έντιμοι αγρότες να κάνουν λίγη υπομονή»

Ο ίδιος μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, επισήμανε ότι «ενδεχομένως υπάρχουν ζητήματα τα οποία ο Οργανισμός πρέπει να εντοπίσει και να αναδείξει».

Όπως σημείωσε, «η παρουσία της OLAF προκαλεί προσωρινά μια δυσκολία στη διεκπεραίωση των πληρωμών. Υπάρχει υπηρεσιακή ετοιμότητα για να ξεκινήσουν οι πληρωμές. Έχουν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι και βρισκόμαστε στο σημείο για να πατήσουμε το κουμπί, ώστε να ξεκινήσουν οι πληρωμές για τα παλιά βιολογικά, τη γεωργία και τη μελισσοκομία», ανέφερε.

«Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης του ελέγχου από τους ανθρώπους της OLAF που βρίσκονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ», συμπλήρωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

«Οι έλεγχοι πλέον γίνονται τόσο από τη νέα διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και από την ΑΑΔΕ»

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τις καθυστερήσεις, ο υπουργός εξήγησε ότι «οι έλεγχοι πλέον γίνονται τόσο από τη νέα διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και από την ΑΑΔΕ. Το γεγονός ότι υπήρξε καθυστέρηση στην έναρξη των πληρωμών οφείλεται στην ανάγκη να ενσωματωθούν πλήρεις έλεγχοι πριν από κάθε πληρωμή. Παλαιότερα γίνονταν μόνο δειγματοληπτικοί -τώρα γίνονται πραγματικοί», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Κώστας Τσιάρας αποκάλυψε ότι «από τους ελέγχους που έγιναν στο Υπουργείο για το νέο πρόγραμμα των βιολογικών, τα ευρήματα ήταν «ακραία». «Για τη βιολογική κτηνοτροφία και τη βιολογική μελισσοκομία, περισσότερο από το 50% των δειγματοληπτικά ελεγχθέντων βρέθηκαν εκτός προγράμματος», είπε, προσθέτοντας πως «σε αυτό έρχεται να προστεθεί και η αναστολή της άδειας λειτουργίας αρκετών πιστοποιητικών φορέων». Επισήμανε ακόμη ότι «παρατηρούνται και οικειοθελείς αποχωρήσεις παραγωγών από τα βιολογικά προγράμματα, λόγω των αυστηρότερων ελέγχων και της συμμόρφωσης που πλέον απαιτείται».

«Βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο και πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι δεν γίνεται από τη μια να ζητάμε να γίνουν οι πληρωμές άμεσα, αλλά από την άλλη να παραλείπονται οι απαραίτητες διαδικασίες, που μπορεί να διακινδυνεύσουν τη ροή των ευρωπαϊκών χρημάτων», υπογράμμισε.

Ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι «οι πληρωμές των παλαιών βιολογικών είναι έτοιμες να πραγματοποιηθούν», ενώ «εντός Νοεμβρίου θα δοθεί η βασική ενίσχυση».

«Για να αντιμετωπίσουμε την ευλογιά χρειάζεται σοβαρή συνεργασία»

Αναφερόμενος στο ζήτημα της ευλογιάς, ο Κώστας Τσιάρας εξήγησε ότι πρόκειται για «μια δύσκολη ζωονόσο με περίοδο επώασης έως και έξι μήνες», τονίζοντας ότι «δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί όπως η πανώλη, που είχε πολύ μικρότερο χρόνο επώασης. Για να αντιμετωπίσουμε την ευλογιά χρειάζεται σοβαρή συνεργασία και ανάληψη ευθύνης από όλους τους εμπλεκόμενους», είπε, διευκρινίζοντας ότι «το υπουργείο ακολουθεί την ευρωπαϊκή οδηγία, οι Περιφέρειες μέσω των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών εφαρμόζουν τα μέτρα βιοασφάλειας, ενώ υπάρχει και η ευθύνη των ίδιων των κτηνοτρόφων».

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι έρχεται προς ψήφιση ρύθμιση για την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για όσους κτηνοτρόφους έχουν χάσει τα ζώα τους, τονίζοντας πως πρόκειται για «άμεση και στοχευμένη ανακούφιση των πληγέντων». Παράλληλα, ειδική μνεία έκανε στο πρόγραμμα ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ, η προκαταβολή του οποίου θα δοθεί μέχρι το τέλος του χρόνου και το 2026 θα προχωρήσει η εξόφληση.

Όπως ανέφερε, «ήδη έχουν διατεθεί 150 κτηνίατροι και κτηνιατρικό προσωπικό, που αντιστοιχούν στους μισούς διαθέσιμους κτηνιάτρους της χώρας, για την ενίσχυση των ελέγχων και των επιχειρησιακών αναγκών». Ωστόσο, υπογράμμισε ότι «οι Περιφέρειες δεν έχουν ακόμη καλύψει πλήρως τις θέσεις που τους προσφέρθηκαν».

«Τις επόμενες ημέρες οι αποζημιώσεις για τα ζώα που θανατώθηκαν»

«Τις επόμενες ημέρες θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις για τα ζώα που θανατώθηκαν, στο πλαίσιο της προσπάθειας να στηριχθούν άμεσα οι πληγέντες κτηνοτρόφοι», πρόσθεσε.

Τέλος, σε ερώτηση για τις επιδοτήσεις που λαμβάνει εις εκ των αντιπροέδρων του Οργανισμού, ο Γιάννης Καϊμακάκης, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι «είναι άλλο να λαμβάνει κάποιος επιδότηση νόμιμα και άλλο να προσπαθεί να εξαπατήσει το σύστημα».

«Το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι άνθρωπος με υψηλή επιστημονική κατάρτιση και σημαντική παρουσία στην ελεύθερη αγορά», είπε και συμπλήρωσε ότι «η επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έγινε με στόχο να συγκροτηθεί ένα όργανο με διαφορετικές δεξιότητες, ώστε τα μέλη του να είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους -αυτή ήταν η λογική των επιλογών μας». Παράλληλα, υπενθύμισε ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετέχουν και εκπρόσωποι της ΕΘΕΑΣ και του ΣΕΚ που δικαιούνται επιδοτήσεις καθώς και ότι και στο παρελθόν, σε άλλες διοικήσεις, με άλλες κυβερνήσεις, υπήρχαν αντίστοιχες περιπτώσεις.

