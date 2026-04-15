Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Εγώ σύστησα την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία» – «Βεβαίως θα το ξανάκανα»

Με αιχμή τη θεσμική του διαδρομή και όχι αμυντική στάση, ο Κώστας Τσιάρας απάντησε δημόσια στα ερωτήματα που έχουν ανοίξει μετά την αναφορά του ονόματός του στη δεύτερη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο πρώην υπουργός επέμεινε ότι δεν υπάρχει καμία αντίφαση ανάμεσα στη δική του στάση και στη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών, τονίζοντας μάλιστα πως ήταν ο ίδιος που, ως υπουργός Δικαιοσύνης, προώθησε τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας.

Ο κ. Τσιάρας επιχείρησε να μεταφέρει τη συζήτηση από το στενό πολιτικό πεδίο στη δυσλειτουργία της δημόσιας διοίκησης, λέγοντας ότι πρέπει να αναρωτηθεί κανείς αν σε αυτό το κράτος έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα ώστε να μη χρειάζεται καμία παρέμβαση για δίκαια αιτήματα πολιτών. Ταυτόχρονα, πήρε αποστάσεις από τη λογική του ρουσφετιού, υποστηρίζοντας ότι όποιος πιστεύει πως η ιστορία της ελληνικής διοίκησης ξεκινά από το 2019 «επιεικώς αυταπατάται».

Διαβάστε επίσης: ΠΑΣΟΚ κατά Μαξίμου για Λαζαρίδη: «Κυβέρνηση κολλητών και όχι προστασίας του δημοσίου συμφέροντος»

Στην ίδια συνέντευξη, ο πρώην υπουργός επιχείρησε να ενισχύσει το επιχείρημα της θεσμικής συνέπειας, απαριθμώντας παρεμβάσεις που, όπως είπε, έγιναν τα τελευταία χρόνια στο πεδίο της Δικαιοσύνης και της διοικητικής αναβάθμισης. Ανάμεσα σε αυτές ανέφερε την εισαγωγή κριτηρίων στην εξέλιξη των δικαστών, τη σύσταση της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Υπαλλήλων και, κυρίως, τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για την οποία υπογράμμισε με έμφαση ότι έγινε με δική του πρωτοβουλία και με δικό του νόμο.

Το πιο καθαρό πολιτικό μήνυμα, ωστόσο, ήρθε όταν ρωτήθηκε ευθέως αν θα υπέγραφε ξανά για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η απάντησή του ήταν κατηγορηματική: «βεβαίως θα το ξανάκανα». Οπως υποστήριξε, με αυτή την επιλογή η Ελλάδα ενίσχυσε τον θεσμικό της ρόλο και βελτίωσε τη θέση της σε ό,τι αφορά τις αξιολογήσεις για το κράτος δικαίου. Με αυτόν τον τρόπο, ο κ. Τσιάρας προσπάθησε να δείξει ότι δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από τη διερεύνηση της υπόθεσης και ότι δεν αμφισβητεί τον ίδιο τον ευρωπαϊκό θεσμό που σήμερα ερευνά την υπόθεση.

Η παρέμβασή του έρχεται σε μια στιγμή που η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εξακολουθεί να προκαλεί πολιτικούς κραδασμούς, με τα πρόσωπα που αναφέρονται στις σχετικές δικογραφίες να επιχειρούν το ένα μετά το άλλο να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις δημόσια. Στην περίπτωση Τσιάρα, η γραμμή άμυνας είναι σαφής: θεσμική νομιμοφροσύνη, απόρριψη του ρουσφετιού ως πολιτικής πρακτικής και προβολή της δικής του συμβολής στη θωράκιση των μηχανισμών ελέγχου.

