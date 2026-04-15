ΠΑΣΟΚ κατά Μαξίμου για Λαζαρίδη: «Κυβέρνηση κολλητών και όχι προστασίας του δημοσίου συμφέροντος»

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση για την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, με το ΠΑΣΟΚ να ανεβάζει κατακόρυφα την πίεση προς την κυβέρνηση και να καταλογίζει προσωπική ευθύνη στον πρωθυπουργό για την πολιτική κάλυψη που, όπως υποστηρίζει, παρέχεται στον υφυπουργό. Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος το 2019 είχε επενδύσει πολιτικά στο αφήγημα των «αρίστων», επιλέγει τώρα να καλύψει πλήρως «το προσωπικό του ρουσφέτι», όπως χαρακτηρίζει τον Μακάριο Λαζαρίδη.

Η Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει ότι για την κυβέρνηση θεωρείται αποδεκτό να προσλαμβάνεται και να αμείβεται κάποιος ως Ειδικός Επιστήμονας Υπουργού χωρίς να διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ, πόσω μάλλον μεταπτυχιακό τίτλο. Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι τίθεται σοβαρό ζήτημα ως προς τη νομιμότητα και τη δεοντολογία της υπόθεσης, κάνοντας λόγο για εξαπάτηση του Δημοσίου και για μισθολογικές αποδοχές που, όπως τονίζει, δεν αντιστοιχούσαν στα πραγματικά τυπικά προσόντα της θέσης.

Στο ίδιο πλαίσιο, ζητεί να εξεταστεί και το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης, επισημαίνοντας ότι, εφόσον δεν έχει παρέλθει εικοσαετία, το υπουργείο Παιδείας θα μπορούσε ακόμη και σήμερα να κινηθεί για καταλογισμό ποσών που, κατά το ΠΑΣΟΚ, καταβλήθηκαν αχρεωστήτως. Με αυτή την αναφορά, το κόμμα επιχειρεί να αναδείξει ότι σε ανάλογες περιπτώσεις το Δημόσιο αναζητεί χρήματα από υπαλλήλους, αφήνοντας αιχμές ότι εδώ ισχύει διαφορετική μεταχείριση λόγω πολιτικών διασυνδέσεων.

Η ανακοίνωση δεν περιορίζεται όμως μόνο στην αρχική υπόθεση. Το ΠΑΣΟΚ ζητεί απαντήσεις και για ενδεχόμενη νέα πρόσληψη του κ. Λαζαρίδη το 2013 σε θέση ΠΕ, επίσης χωρίς πτυχίο, θέτοντας ευθέως το ερώτημα με ποιο καθεστώς αμειβόταν τότε από τη Γραμματεία Ισότητας. Με τον τρόπο αυτό η αντιπολίτευση επιχειρεί να διευρύνει την πίεση προς το Μέγαρο Μαξίμου, ζητώντας πλήρη έλεγχο της διαδρομής και όχι αποσπασματικές απαντήσεις μόνο για ένα σκέλος της υπόθεσης.

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι και η αναφορά του ΠΑΣΟΚ προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, τον οποίο κατηγορεί ότι επέλεξε ξανά το ψέμα και ότι επικαλείται την παραγραφή ενός ενδεχόμενου ποινικού αδικήματος για να δικαιολογήσει την παραμονή του κ. Λαζαρίδη στην κυβέρνηση. Με αυτό το επιχείρημα, η αξιωματική αντιπολίτευση επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση από τη στενή νομική διάσταση στο καθαρά πολιτικό και ηθικό πεδίο, θέτοντας το ερώτημα αν η κυβέρνηση λειτουργεί με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον ή την προστασία των δικών της προσώπων.

Το τελικό μήνυμα της ανακοίνωσης είναι σαφές: το ΠΑΣΟΚ ζητά καθαρές απαντήσεις, πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και πολιτική λογοδοσία, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από νομικίστικες ερμηνείες όταν εγείρονται τόσο σοβαρά ερωτήματα για διορισμούς, αποδοχές και θεσμική τάξη.

