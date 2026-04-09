Λαζαρίδης: Το ΠΑΣΟΚ λειτουργεί ως ουρά του Πολάκη και του Κασσελάκη

Όπως αναφέρει, το ΠΑΣΟΚ «επιλέγει για ακόμη μία φορά να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα» και, αντί για θέσεις και προτάσεις, καταφεύγει «στη γνωστή τακτική της λάσπης και των fake news», λειτουργώντας –όπως σημειώνει– «ως ουρά» του Παύλος Πολάκης και του Στέφανος Κασσελάκης.

Λαζαρίδης: Το ΠΑΣΟΚ λειτουργεί ως ουρά του Πολάκη και του Κασσελάκη
09 Απρ. 2026 19:56
Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ εξαπολύει με ανάρτησή του ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριος Λαζαρίδης, κατηγορώντας το ότι δεν έχει ουσιαστικές απαντήσεις για την καταψήφιση των μέτρων στήριξης των κτηνοτρόφων και την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού.

Όπως αναφέρει, το ΠΑΣΟΚ «επιλέγει για ακόμη μία φορά να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα» και, αντί για θέσεις και προτάσεις, καταφεύγει «στη γνωστή τακτική της λάσπης και των fake news», λειτουργώντας –όπως σημειώνει– «ως ουρά» του Παύλος Πολάκης και του Στέφανος Κασσελάκης.

Παράλληλα, κάνει λόγο για «νέα συγκυβέρνηση» που –κατά τον ίδιο– οραματίζεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, «χωρίς πρόγραμμα, χωρίς σοβαρότητα, με μοναδικό εργαλείο την τοξικότητα».

Σε ό,τι αφορά τα «προσόντα», αναφέρει ότι έχει καταθέσει όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που του ζητήθηκαν, συγκεκριμένα απολυτήριο Λυκείου και πτυχίο από το «The College of Southeastern Europe», σημειώνοντας ότι εάν υπήρχε οποιοδήποτε ζήτημα, θα του είχε επισημανθεί. Όπως τονίζει, «τα υπόλοιπα είναι απλώς φθηνές εντυπώσεις».

Τέλος, αναφερόμενος σε χαρακτηρισμούς περί «εξαπτέρυγων», σημειώνει ότι «καλό θα ήταν να μην ξύνονται στη γκλίτσα του τσοπάνη», προσθέτοντας ότι «γνωρίζουν ότι έχουν λερωμένη τη φωλιά τους».

Η ανάρτηση του Μακάριου Λαζαρίδη
«Το ΠΑΣΟΚ ουρά του Πολάκη και του Κασσελάκη
Το ΠΑΣΟΚ, μην έχοντας τίποτα ουσιαστικό να απαντήσει για την καταψήφιση των μέτρων στήριξης των κτηνοτρόφων και την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, επιλέγει για ακόμη μία φορά να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα.
Αντί για θέσεις και προτάσεις, καταφεύγει στη γνωστή τακτική της λάσπης και των fake news, λειτουργώντας πλέον ως ουρά του Παύλος Πολάκη και του Στέφανου Κασσελάκη.
Μάλλον αυτή είναι η «νέα συγκυβέρνηση» που οραματίζεται ο Νίκος Ανδρουλάκης: χωρίς πρόγραμμα, χωρίς σοβαρότητα, με μοναδικό εργαλείο την τοξικότητα.
Σε ό,τι αφορά τα περί «προσόντων», ας απευθυνθούν στη Διεύθυνση Διοικητικού –Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. Εγώ κατέθεσα όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που μου ζητήθηκαν (απολυτήριο Λυκείου και πτυχίο από το «The College of Southeastern Europe»).
Αν υπήρχε οποιοδήποτε ζήτημα, θα μου είχε επισημανθεί. Τα υπόλοιπα είναι απλώς φθηνές εντυπώσεις.
Όσο για τα περί «εξαπτέρυγων» καλό θα ήταν να μην ξύνονται στη γκλίτσα του τσοπάνη. Διότι γνωρίζουν ότι έχουν λερωμένη τη φωλιά τους.
Αυτές τις Άγιες Μέρες το μόνο που εύχομαι στο ΠΑΣΟΚ και τη συγκυβέρνηση της τοξικότητας είναι … Καλή Ανάσταση».

