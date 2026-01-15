Τσιάρας: Ο διάλογος με τους αγρότες χάθηκε – Τα μέτρα είναι τελικά, αλλά υπήρχε περιθώριο συνδιαμόρφωσης

Τη σημασία του διαλόγου με τον αγροτικό κόσμο, αλλά και τη χαμένη –όπως είπε– ευκαιρία συνδιαμόρφωσης πολιτικών, ανέδειξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις, τα κυβερνητικά μέτρα και τις προκλήσεις της νέας ΚΑΠ.

15 Ιαν. 2026 12:54
Pelop News

Τον καθοριστικό ρόλο του διαλόγου με τους αγρότες, όχι μόνο για την αντιμετώπιση άμεσων προβλημάτων αλλά και για τη διαμόρφωση εθνικών θέσεων απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις του πρωτογενούς τομέα, υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, ο υπουργός τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή υπήρξε σαφές πλαίσιο διαλόγου με τα αγροτικά μπλόκα, με βασικούς όρους την αντιπροσωπευτικότητα και τη διατήρηση ανοιχτών δρόμων. Όπως ανέφερε, η μη διεξαγωγή της συζήτησης στέρησε τη δυνατότητα ουσιαστικής συνδιαμόρφωσης πολιτικών για κρίσιμα ζητήματα που βρίσκονται μπροστά, όπως η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και το συνολικό πλαίσιο στήριξης του αγροτικού κόσμου.

Ο Κώστας Τσιάρας υπενθύμισε ότι «από την έναρξη των κινητοποιήσεων, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός απηύθυνε πρόσκληση διαλόγου», ενώ υπήρξαν διαφορετικά χρονικά σημεία κατά τα οποία επιχειρήθηκε να οργανωθεί συνάντηση. Όπως είπε, η προγραμματισμένη συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε «για συγκεκριμένους λόγους», οι οποίοι –όπως διευκρίνισε– δεν σχετίζονταν με την πρόθεση της κυβέρνησης και «δεν συνιστούσαν πραγματικό λόγο για να μη καθίσει κανείς στο τραπέζι του διαλόγου».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα της αντιπροσωπευτικότητας, σημειώνοντας ότι ερμηνεύτηκε διαφορετικά από τις δύο πλευρές. Όπως εξήγησε, υπήρχε ομάδα εκπροσώπων από συγκεκριμένα μπλόκα που είχαν εκφράσει πρόθεση διαλόγου, ενώ άλλες ομάδες δήλωσαν ότι δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν στο ίδιο τραπέζι.

Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με τον υπουργό, αποδέχθηκε τη λύση των δύο ξεχωριστών συναντήσεων, ώστε να μη χαθεί κάθε δυνατότητα συνεννόησης. «Η πρώτη θα ήταν με τους λεγόμενους “σκληρούς” και η δεύτερη με τους εκπροσώπους που εδώ και καιρό ζητούσαν συνάντηση», ανέφερε.

Ο υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς και στα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για τις τελικές κυβερνητικές αποφάσεις. Όπως είπε, όσοι εντάσσονται στο χαμηλό τιμολόγιο ρεύματος των 8,5 λεπτών ανά κιλοβατώρα, υπό την προϋπόθεση συνέπειας στη ρύθμιση, ωφελούνται άμεσα. Παράλληλα, υπενθύμισε την παρέμβαση στο αγροτικό πετρέλαιο, με την αφαίρεση του ΦΠΑ από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, που οδηγεί –όπως ανέφερε– σε συνολική έκπτωση 51 λεπτών ανά λίτρο.

Ειδική μνεία έκανε και στη λύση που δόθηκε στο ζήτημα ΑΤΑΚ – ΚΑΕΚ, τονίζοντας ότι πρόκειται για «τεράστιο βήμα» που δίνει απάντηση σε ένα χρόνιο πρόβλημα, κυρίως για αγρότες της Βόρειας Ελλάδας.

Σε πιο προσωπικό τόνο, ο Κώστας Τσιάρας σημείωσε ότι «χάθηκε μια πραγματικά μεγάλη ευκαιρία», καθώς –όπως είπε– υπήρχε διάθεση από την πλευρά της κυβέρνησης να συζητηθεί όχι μόνο το πλαίσιο των μέτρων, αλλά και η εξειδίκευσή τους μαζί με τους αγρότες. «Από τη στιγμή που καθόμαστε στο τραπέζι του διαλόγου, ζητήματα και μέτρα θα μπορούσαν να είχαν και διαφορετική κατεύθυνση», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στις ευρύτερες προκλήσεις που έρχονται για τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό πρωτογενή τομέα, κάνοντας λόγο για ζητήματα κόστους παραγωγής, αποζημιώσεων, ενισχύσεων και χρόνιων παθογενειών. Στο πλαίσιο αυτό, επανέλαβε την πρόθεση για περιφερειακές συνδιασκέψεις ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου της ΚΑΠ, τονίζοντας ότι «τα θέματα αυτά πρέπει να σχεδιαστούν μαζί με τον αγροτικό κόσμο».

Αναφερόμενος τέλος στη συμφωνία Mercosur, υποστήριξε ότι η δημόσια συζήτηση συχνά δεν βασίζεται στα πραγματικά δεδομένα της ελληνικής παραγωγής. Όπως είπε, οι δυνητικοί τομείς ανταγωνισμού για τη χώρα περιορίζονται κυρίως στα εσπεριδοειδή και τις ζωοτροφές, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν εξάγει βοδινό κρέας και η εγχώρια παραγωγή καλύπτει μικρό μέρος της κατανάλωσης.

