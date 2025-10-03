Τσιάρας: Σοβαρά προβλήματα στα νέα βιολογικά

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να μην συνεχιστεί το πρόγραμμα για τα νέα βιολογικά, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο OPEN και την εκπομπή Ώρα Ελλάδος.

«Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με τα νέα βιολογικά, και θα πρέπει να εξετάσουμε αν το πρόγραμμα μπορεί να προχωρήσει», σημείωσε ο κ. Τσιάρας. Όπως εξήγησε, βάσει των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί, των ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί και των εκθέσεων από τις υπηρεσίες ΔΑΟΚ, το συντριπτικό ποσοστό των αιτούντων δεν πληροί τις προϋποθέσεις και θα πρέπει να απενταχθεί.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι η πλειονότητα των αιτήσεων παρουσιάζει προβλήματα διαφορετικής φύσης:

Ορισμένοι παραγωγοί αποχώρησαν οικειοθελώς όταν ανακοινώθηκαν οι έλεγχοι.

Άλλοι, παρά τους ελέγχους της ΔΑΟΚ, δεν τήρησαν το πρωτόκολλο βιολογικής παραγωγής.

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτή την κατάσταση να συνεχιστεί. Το μεγαλύτερο μέρος των αιτήσεων για τα νέα βιολογικά δεν αφορά πραγματικούς δικαιούχους», τόνισε ο κ. Τσιάρας.

Αναφερόμενος στα παλαιά βιολογικά, ο υπουργός δήλωσε ότι οι έλεγχοι βρίσκονται σε τελικό στάδιο και έχουν προκύψει σημαντικές αποκλίσεις από τα δηλωθέντα στοιχεία των ετών 2022–2024. Ωστόσο, σημείωσε ότι δεν είναι ακόμη σαφές αν πρόκειται για απάτες ή απλώς παρατυπίες, καθώς η διαδικασία βασίζεται σε τεκμηριωμένα στοιχεία και σε διασταυρώσεις.

Ο κ. Τσιάρας επεσήμανε τη διαφορετική φύση των ενισχύσεων: η ένταξη στα βιολογικά και στα οικολογικά σχήματα υπόκειται σε αυστηρές προϋποθέσεις, ενώ η βασική και η συνδεδεμένη ενίσχυση παραμένουν οι κύριες χρηματοδοτήσεις που υποστηρίζουν ουσιαστικά τους παραγωγούς.

Συγκεκριμένα, στον τομέα της κτηνοτροφίας, το νέο μοντέλο υπολογισμού αντικαθιστά τα εικονικά βοσκοτόπια με αντικειμενικά κριτήρια, όπως τιμολόγια πωλήσεων γάλακτος και κρέατος και τιμολόγια αγοράς ζωοτροφών. Στόχος είναι οι επιδοτήσεις να ανταποκρίνονται πλέον στον πραγματικό αριθμό ζώων και στις πραγματικές ανάγκες των παραγωγών.

«Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι οι ενισχύσεις καταβάλλονται σε όσους πραγματικά τις δικαιούνται», κατέληξε ο κ. Τσιάρας, τονίζοντας τη σημασία της διαφάνειας και της αξιοπιστίας στο πρόγραμμα βιολογικών.

