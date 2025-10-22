Τσίπρας: 6+1 Προϋποθέσεις Εθνικής Στρατηγικής

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζει στο σημερινό του άρθρο στην εφημερίδα «Καθημερινή» τις 6+1 προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας, ενεργητικής και πολυδιάστατης εθνικής στρατηγικής, ενόψει των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων.

Κεντρικό μήνυμα του άρθρου είναι η επιτακτική ανάγκη θωράκισης της χώρας απέναντι σε νέες κρίσεις. Ο κ. Τσίπρας εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την παγκόσμια τάση προς το «δίκαιο του ισχυρού»—μια εξέλιξη που, όπως επισημαίνει, επιδεινώνεται με την πιθανή επανεκλογή του Προέδρου Τραμπ στις ΗΠΑ και είναι αρνητική για την Ελλάδα, η οποία βασίζει την εθνική της στρατηγική στην ισχύ του Διεθνούς Δικαίου.

Για τα Ελληνοτουρκικά

Στο πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ο κ. Τσίπρας υπενθυμίζει ότι ο ίδιος είχε στηρίξει τις συνομιλίες του Δεκεμβρίου 2024 για προσφυγή στη Χάγη σχετικά με την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ, κατηγορώντας τον νυν Πρωθυπουργό ότι «ενταφίασε» αυτή τη διαδικασία.

Σχολιάζοντας την πρόσφατη εξαγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη σύγκληση διάσκεψης της Ανατολικής Μεσογείου, ο κ. Τσίπρας εκτιμά ότι η πρωτοβουλία προήλθε από την αμερικανική κυβέρνηση και όχι από την Αθήνα. Παρά την εκτίμηση αυτή, θεωρεί ότι η πρόταση μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη, αρκεί να καθοριστούν σαφείς «κόκκινες γραμμές» της Ελλάδας έναντι των ΗΠΑ.

Οι 6+1 προϋποθέσεις του Αλέξη Τσίπρα

Προειδοποιώντας ότι η πρωτοβουλία χωρίς κατάλληλη προετοιμασία ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη για τα εθνικά συμφέροντα, ο πρώην Πρωθυπουργός προτείνει τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις για την εθνική στρατηγική:

Συντονισμός με Κυπριακή Δημοκρατία: Ο συντονισμός με τη Λευκωσία πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής. Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: Να εξασφαλιστεί η ενεργή συμμετοχή της ΕΕ στη διάσκεψη. Σύνδεση Τελωνειακής Συμφωνίας & Χάγης: Η Αθήνα να επιδιώξει τη σύνδεση της αναθεώρησης της Τελωνειακής Συμφωνίας ΕΕ–Τουρκίας με την κατάθεση συνυποσχετικού στη Χάγη. Οριοθέτηση ΑΟΖ και Χωρικά Ύδατα: Να επανενεργοποιηθεί η πρόταση του κ. Τσίπρα από το 2022 για οριοθέτηση ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδας με τις όμορες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτή η διαδικασία πρέπει να συνδεθεί με την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια σε περιοχές όπως η νότια και ανατολική Κρήτη και το Καστελλόριζο. Διμερείς Οριοθετήσεις & Διεθνές Δικαστήριο: Να υπάρξει ελληνικός σχεδιασμός για συντονισμένες διμερείς οριοθετήσεις και, αν χρειαστεί, παράλληλες προσφυγές στο Διεθνές Δικαστήριο (προσοχή στον κίνδυνο εμμονής Άγκυρας-Τρίπολης στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο). Εκπροσώπηση Λιβύης: Να συμπεριληφθεί στη διάσκεψη εκπροσώπηση της Βεγγάζης από τη Λιβύη (το 7ο σημείο).

Κλείνοντας, ο κ. Τσίπρας προειδοποιεί την κυβέρνηση πως η απουσία στρατηγικής πυξίδας και οι «μικροκομματικοί υπολογισμοί» ενδέχεται να οδηγήσουν τη χώρα «στα βράχια», ζητώντας να γίνουν «έστω και τώρα» οι απαραίτητες ενέργειες.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



