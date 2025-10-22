Τσίπρας: 6+1 Προϋποθέσεις Εθνικής Στρατηγικής

Άρθρο του Αλέξη Τσίπρα για την εξωτερική πολιτική

Τσίπρας: 6+1 Προϋποθέσεις Εθνικής Στρατηγικής
22 Οκτ. 2025 11:07
Pelop News

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζει στο σημερινό του άρθρο στην εφημερίδα «Καθημερινή» τις 6+1 προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας, ενεργητικής και πολυδιάστατης εθνικής στρατηγικής, ενόψει των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων.

Κεντρικό μήνυμα του άρθρου είναι η επιτακτική ανάγκη θωράκισης της χώρας απέναντι σε νέες κρίσεις. Ο κ. Τσίπρας εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την παγκόσμια τάση προς το «δίκαιο του ισχυρού»—μια εξέλιξη που, όπως επισημαίνει, επιδεινώνεται με την πιθανή επανεκλογή του Προέδρου Τραμπ στις ΗΠΑ και είναι αρνητική για την Ελλάδα, η οποία βασίζει την εθνική της στρατηγική στην ισχύ του Διεθνούς Δικαίου.

Για τα Ελληνοτουρκικά 

Στο πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ο κ. Τσίπρας υπενθυμίζει ότι ο ίδιος είχε στηρίξει τις συνομιλίες του Δεκεμβρίου 2024 για προσφυγή στη Χάγη σχετικά με την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ, κατηγορώντας τον νυν Πρωθυπουργό ότι «ενταφίασε» αυτή τη διαδικασία.

Σχολιάζοντας την πρόσφατη εξαγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη σύγκληση διάσκεψης της Ανατολικής Μεσογείου, ο κ. Τσίπρας εκτιμά ότι η πρωτοβουλία προήλθε από την αμερικανική κυβέρνηση και όχι από την Αθήνα. Παρά την εκτίμηση αυτή, θεωρεί ότι η πρόταση μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη, αρκεί να καθοριστούν σαφείς «κόκκινες γραμμές» της Ελλάδας έναντι των ΗΠΑ.

Οι 6+1 προϋποθέσεις του Αλέξη Τσίπρα

Προειδοποιώντας ότι η πρωτοβουλία χωρίς κατάλληλη προετοιμασία ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη για τα εθνικά συμφέροντα, ο πρώην Πρωθυπουργός προτείνει τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις για την εθνική στρατηγική:

  1. Συντονισμός με Κυπριακή Δημοκρατία: Ο συντονισμός με τη Λευκωσία πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής.
  2. Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: Να εξασφαλιστεί η ενεργή συμμετοχή της ΕΕ στη διάσκεψη.
  3. Σύνδεση Τελωνειακής Συμφωνίας & Χάγης: Η Αθήνα να επιδιώξει τη σύνδεση της αναθεώρησης της Τελωνειακής Συμφωνίας ΕΕ–Τουρκίας με την κατάθεση συνυποσχετικού στη Χάγη.
  4. Οριοθέτηση ΑΟΖ και Χωρικά Ύδατα: Να επανενεργοποιηθεί η πρόταση του κ. Τσίπρα από το 2022 για οριοθέτηση ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδας με τις όμορες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτή η διαδικασία πρέπει να συνδεθεί με την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια σε περιοχές όπως η νότια και ανατολική Κρήτη και το Καστελλόριζο.
  5. Διμερείς Οριοθετήσεις & Διεθνές Δικαστήριο: Να υπάρξει ελληνικός σχεδιασμός για συντονισμένες διμερείς οριοθετήσεις και, αν χρειαστεί, παράλληλες προσφυγές στο Διεθνές Δικαστήριο (προσοχή στον κίνδυνο εμμονής Άγκυρας-Τρίπολης στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο).
  6. Εκπροσώπηση Λιβύης: Να συμπεριληφθεί στη διάσκεψη εκπροσώπηση της Βεγγάζης από τη Λιβύη (το 7ο σημείο).

Κλείνοντας, ο κ. Τσίπρας προειδοποιεί την κυβέρνηση πως η απουσία στρατηγικής πυξίδας και οι «μικροκομματικοί υπολογισμοί» ενδέχεται να οδηγήσουν τη χώρα «στα βράχια», ζητώντας να γίνουν «έστω και τώρα» οι απαραίτητες ενέργειες.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:00 Πολυτέλεια γίνεται το κρέας: Οι Πατρινοί κρεοπώλες εκπέμπουν SOS για τις ραγδαίες ανατιμήσεις
13:55 Ζελένσκι: «Καλός συμβιβασμός» η πρόταση Τραμπ για λήξη του πολέμου – Αμφιβολίες για τη στάση Πούτιν
13:53 Απειλές και «νύχτα τρόμου» για τον Νικολά Σαρκοζί στη φυλακή: Υπό 24ωρη προστασία μετά το βίντεο εκδίκησης για τον Καντάφι
13:45 Πολιτιστική ανάσα στο κέντρο της Πάτρας: Ξεκινά η αποκατάσταση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, τι προβλέπεται
13:34 Ανδρουλάκης στη δίκη για τις υποκλοπές: «Καλά οργανωμένο παράκεντρο εξουσίας» πίσω από την παρακολούθησή μου
13:32 Προσωρινή βλάβη στο τηλεφωνικό κέντρο της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας
13:29 Και ο καιρός τρελάθηκε: Από τις καταιγίδες στα… 30άρια – Ανοιξιάτικο σαββατοκύριακο και νέα πτώση θερμοκρασίας μετά την 28η Οκτωβρίου
13:19 Σία Αναγνωστοπούλου στη Βουλή: «Επικίνδυνη εκτροπή – Η Κυβέρνηση τιμωρεί τη λαϊκή κυριαρχία και τον Πάνο Ρούτσι»
13:15 Αγρίνιο: Αποφυλακίστηκε η φερόμενη «αρχηγός» του κυκλώματος αναπηρικών επιδομάτων -Προϋπόθεση εγγυοδοσία 20.000€
13:07 Φοινικούντα: «Ο θείος μου δολοφονήθηκε για τα χρήματα» – Η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ «δείχνει» οικονομικά κίνητρα πίσω από το έγκλημα
13:03 «Δεν τελείωσαν τα Τέμπη»: Η Καρυστιανού προαναγγέλλει νέο κοινωνικό κίνημα και επιστροφή στο Σύνταγμα
13:00 2ο Regional Growth Conference Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης: Το σχέδιο ανάπτυξης Αχαΐας στην τελική ευθεία
12:58 Με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οι Αγώνες Ορεινού Τρεξίματος Ηράκλειος Άθλος 2025
12:55 Δείτε πότε παίζουν οι γυναίκες του ΝΟΠ και της ΝΕΠ στο Κύπελλο
12:55 Σερβιτόροι και DJ στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ: Τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ το παράνομο όφελος
12:48 Μπακογιάννη στην Πάτρα: Στο επίκεντρο αρδευτικά έργα, ευλογιά, ΕΒΟ και κρουαζιέρα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:45 «Ασφυκτικά Όρια»: Ο Βαγγέλης Τσινιάς αποκαλύπτει τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία και τον περιορισμό
12:44 Βαρδούσια Ορη: Περιπέτεια στη φύση, που να πάτε
12:36 Ο Ερμής φουλάρει για το τοπικό ντέρμπι
12:35 Ηράκλειο: Πατέρας και γιος κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας: Μαχαίρωσαν δύο αδέρφια στις Μοίρες για κτηματικές διαφορές
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 22/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ