Τσίπρας: Ανοιχτή πρόσκληση για την παρουσίαση της «Ιθάκης»

Ο Αλέξης Τσίπρας απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση στο κοινό για την παρουσίαση του νέου του βιβλίου με τίτλο «Ιθάκη». Σε ανάρτησή του στο Instagram, όπου συνοψίζονται οι αντιδράσεις που έχει προκαλέσει το βιβλίο, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει ότι η ομιλία του θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 19:00 στο θέατρο Παλλάς.

«Η είσοδος είναι ελεύθερη, σας περιμένω όλους. Τους ευχαριστώ πολύ για τα καλά τους λόγια», τονίζει ο κ. Τσίπρας στο βίντεο, απευθύνοντας πρόσκληση σε όλους τους ενδιαφερόμενους να παρακολουθήσουν την εκδήλωση παρουσίασης.

Η εκδήλωση αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον πολιτών και αναγνωστών, καθώς το βιβλίο «Ιθάκη» έχει ήδη προκαλέσει έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον τύπο.

