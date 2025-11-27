Ποιος γνωστός εκδοτικός οίκος «τρολάρει» τον Τσίπρα, η σύγκριση με τον Χάρι Πότερ
«Αν με 33.000 αντίτυπα έχεις διατελέσει πρωθυπουργός, με 1.500.000 ρίχνεις κυβέρνηση».
Με αφορμή τις συγκρίσεις που έγιναν με τα αντίτυπα που πούλησαν τα βιβλία του Χάρι Πότερ, γνωστός εκδοτικός οίκος, τρολάρει τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα για το βιβλίο του που τιτλοφορείται «Ιθάκη»,
Σε ανάρτηση στο Facebook, οι εκδόσεις Ψυχογιός, δημοσίευσαν διάφορα memes με τον Χάρι Πότερ, γράφοντας στη λεζάντα: «Ως Εκδότης του Χάρι Πότερ σας οφείλουμε κάποιες εξηγήσεις».
Επίσης, σε μία από τις εικόνες αναγράφεται το εξής μήνυμα:
Αν με 33.000 αντίτυπα έχεις διατελέσει πρωθυπουργός, με 1.500.000 λογικά ρίχνεις την κυβέρνηση.
