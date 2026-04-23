Τσίπρας από τους Δελφούς: Επιστρέφω γιατί η χώρα δεν έχει ούτε κανονικότητα ούτε σταθερότητα

Σαφές μήνυμα πολιτικής επιστροφής και ταυτόχρονα σκληρής αμφισβήτησης της σημερινής κυβερνητικής εικόνας έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στη Μαρία Νικόλτσιου στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε να τοποθετηθεί τόσο για τον χρόνο ίδρυσης του νέου πολιτικού φορέα όσο και για τους λόγους που, όπως είπε, τον οδηγούν ξανά στην ενεργό πρώτη γραμμή.

Απαντώντας στο ερώτημα για το πότε θα προχωρήσει στη δημιουργία του νέου κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας απέφυγε να δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία, λέγοντας ότι δυσκολεύεται να μιλήσει με ακρίβεια για «μέρα και ώρα», καθώς δεν θεωρεί ότι η χώρα λειτουργεί μέσα σε συνθήκες κανονικότητας.

Η αναφορά στην Κοβέσι και η ευθεία βολή στον πρωθυπουργό

Στην απάντησή του, συνέδεσε ευθέως τις πολιτικές εξελίξεις με όσα ακούστηκαν στο ίδιο φόρουμ από τη Λάουρα Κοβέσι. Όπως υποστήριξε, αν η Ελλάδα ήταν μια κανονική ευρωπαϊκή δημοκρατία και αν υπήρχε, όπως είπε, ένας πρωθυπουργός που σεβόταν πραγματικά τους θεσμούς της φιλελεύθερης δημοκρατίας, τότε μετά τις δημόσιες αναφορές για διαφθορά, απάτη, κατάχρηση εξουσίας και εμπορία επιρροής, θα έπρεπε ήδη να είχε παραιτηθεί και να έχουν προκηρυχθεί εκλογές.

Μέσα από αυτή τη φράση, ο πρώην πρωθυπουργός ανέβασε απότομα τους τόνους, περιγράφοντας ένα πολιτικό περιβάλλον που, κατά την εκτίμησή του, δεν αφήνει περιθώρια να αντιμετωπίζονται οι εξελίξεις ως μια συνηθισμένη κομματική διαδικασία.

«Δεν θα κάνω hop πριν πηδήξω το χαντάκι»

Παρότι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιτάχυνσης των εξελίξεων, ο Αλέξης Τσίπρας απέφυγε να δεσμευτεί χρονικά. Με μια πιο προσωπική και παραστατική διατύπωση, είπε ότι δεν πρόκειται να κάνει το άλμα πριν έρθει η ώρα του, θέλοντας να δείξει ότι δεν επιθυμεί μια βεβιασμένη κίνηση χωρίς πολιτική και οργανωτική προετοιμασία.

Η αναφορά αυτή φανερώνει ότι, παρά την εμφανή πίεση που δημιουργεί η πολιτική συγκυρία, ο ίδιος εξακολουθεί να κρατά ανοιχτό το χρονοδιάγραμμα, σταθμίζοντας τις εξελίξεις πριν περάσει στο επόμενο βήμα.

Γιατί επιστρέφει

Στο ερώτημα γιατί επιλέγει να επιστρέψει τώρα, ο πρώην πρωθυπουργός απάντησε με τρόπο που δείχνει ότι θέλει να προσδώσει στην απόφασή του χαρακτήρα πολιτικής ευθύνης και όχι προσωπικής επιδίωξης. Όπως είπε, βλέπει να πυκνώνουν τα σύννεφα πάνω από τη χώρα, ενώ την ίδια στιγμή, κατά την άποψή του, η κυβέρνηση παράγει περισσότερες ανισότητες και περισσότερη διαφθορά απ’ όση μπορεί να αντέξει η κοινωνία.

Στο ίδιο πλαίσιο, πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να παραμείνει στη «βολική σιωπή», τη στιγμή που δεν υπάρχει, όπως εκτιμά, ισχυρή αντιπολίτευση απέναντι στη σημερινή κατάσταση. Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να περιγράψει την επιστροφή του ως πολιτική αναγκαιότητα που πηγάζει από το κενό αντιπολιτευτικής εκπροσώπησης.

«Κανονικότητα» και «σταθερότητα» ως βασικό αφήγημα

Ο Αλέξης Τσίπρας επέμεινε ιδιαίτερα σε δύο λέξεις: κανονικότητα και σταθερότητα. Όπως τόνισε, αισθάνεται ευθύνη να συμβάλει, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, ώστε να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.

Κατά την ανάλυσή του, αυτό που ζει σήμερα η Ελλάδα δεν μπορεί να περιγραφεί ούτε ως σταθερότητα ούτε ως κανονικότητα. Έτσι, επιχείρησε να μετατρέψει την προσωπική του απόφαση σε πολιτικό αίτημα ευρύτερης εμβέλειας, επιχειρώντας να εμφανιστεί ως παράγοντας αποκατάστασης μιας ισορροπίας που θεωρεί ότι έχει χαθεί.

Το νέο κόμμα και ο ορίζοντας του Σεπτεμβρίου

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην πρωθυπουργός είχε ήδη αναφερθεί στο νέο πολιτικό εγχείρημα και σε προηγούμενη τηλεοπτική του συνέντευξη, αφήνοντας τότε να εννοηθεί ότι η δημιουργία του νέου κόμματος τοποθετείται χρονικά προς τον Σεπτέμβριο. Είχε μάλιστα σημειώσει ότι το «ραντεβού με την ιστορία» πρέπει να γίνει στην ώρα του, ούτε πρόωρα ούτε καθυστερημένα.

Την ίδια στιγμή, όμως, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επίσπευσης, λέγοντας ότι οι πολιτικές εξελίξεις μπορεί να προλάβουν τον σχεδιασμό και να επιβάλουν ταχύτερες κινήσεις. Είχε τονίσει ακόμη ότι πριν από οποιαδήποτε επίσημη ανακοίνωση θα πρέπει να έχουν ωριμάσει οι οργανωτικές διεργασίες, να έχουν βρεθεί τα κατάλληλα πρόσωπα, αλλά και να έχει διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη διακήρυξη θέσεων και πρόταση διακυβέρνησης.

