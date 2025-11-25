Τσίπρας – Γεωργιάδης σε νέο γύρο «πικάντικων» αναρτήσεων για την Ιθάκη: Η αφιέρωση, η «Ρώμη» και τα καρφιά για τους συνεργάτες
Ένα ακόμη επεισόδιο στην κόντρα – με χιούμορ αλλά και αιχμές – ανάμεσα σε Αλέξη Τσίπρα και Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή το βιβλίο Ιθάκη. Ο υπουργός Υγείας απάντησε στην αφιέρωση του πρώην πρωθυπουργού, προαναγγέλλοντας… ανταπόδοση με δικό του βιβλίο και ειρωνικά σχόλια για «σωστούς συνεργάτες».
Με μια δόση χιούμορ αλλά και σαφή υπαινιγμό για όσα γράφει ο Αλέξης Τσίπρας στο νέο του βιβλίο Ιθάκη, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε δημοσίως στην ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού, η οποία συνοδευόταν από προσωπική αφιέρωση.
Ο υπουργός Υγείας δημοσίευσε βίντεο στο οποίο παρουσιάζει το αντίτυπο του βιβλίου που έλαβε από τον Τσίπρα, δείχνοντας και την ιδιόχειρη αφιέρωση: «Στον Άδωνι για τη δωρεάν διαφήμιση του βιβλίου μου». Με εμφανώς σκωπτική διάθεση, ο Γεωργιάδης σχολίασε:
«Μόλις παρέλαβα το δώρο του φίλου μου Αλέξη. Αλέξη μου, εγώ ως γνήσιος βιβλιοπώλης ανταποδίδω. Ένα ιστορικό βιβλίο, το παρουσιάζω μεθαύριο. Ξέρεις γιατί είναι σημαντική η ιστορία; Γιατί σε μαθαίνει να διαλέγεις καλούς συνεργάτες. Καλή αντάμωση».
Ο @atsipras μου έστειλε ως δώρο το βιβλίο του «Ιθάκη» με προσωπική αφιέρωση και τον ευχαριστώ. Ως γνήσιος βιβλιοπώλης και εγώ θα του στείλω το νέο δικό μου βιβλίο: «Ρώμη». Η απάντησή μου στο πρωινό του βίντεο προς εμένα ακολουθεί εδώ…. pic.twitter.com/ivezSelr5y
— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 25, 2025
Το υπονοούμενο ήταν προφανές, καθώς στο Ιθάκη ο Τσίπρας αναφέρεται εκτενώς στους συνεργάτες της κυβερνητικής περιόδου 2015, με ορισμένες από τις περιγραφές να έχουν ήδη προκαλέσει αντιδράσεις.
Η κόντρα αναζωπυρώθηκε μετά τη σημερινή ανάρτηση του Τσίπρα, ο οποίος ανέβασε βίντεο κρατώντας το βιβλίο του και σχολιάζοντας, με αναφορά στα λόγια του Γεωργιάδη: «Το λιγουρεύεστε, έτσι;». Στην κάρτα που προβάλλεται στο βίντεο, ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίζεται να αφιερώνει το βιβλίο: «Στον Άδωνι: βαθύτατες ευχαριστίες για τη δωρεάν διαφήμιση που μου έχει κάνει».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η αλληλουχία των αναρτήσεων συνέχισε το κλίμα έντονης—but ειρωνικής—αντιπαράθεσης ανάμεσα στους δύο πολιτικούς, σε μια στιγμή που το βιβλίο του Τσίπρα απασχολεί ήδη το δημόσιο διάλογο και προκαλεί ποικίλες πολιτικές αντιδράσεις.
