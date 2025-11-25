Τσίπρας – Γεωργιάδης σε νέο γύρο «πικάντικων» αναρτήσεων για την Ιθάκη: Η αφιέρωση, η «Ρώμη» και τα καρφιά για τους συνεργάτες

Με μια δόση χιούμορ αλλά και σαφή υπαινιγμό για όσα γράφει ο Αλέξης Τσίπρας στο νέο του βιβλίο Ιθάκη, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε δημοσίως στην ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού, η οποία συνοδευόταν από προσωπική αφιέρωση.

Ο υπουργός Υγείας δημοσίευσε βίντεο στο οποίο παρουσιάζει το αντίτυπο του βιβλίου που έλαβε από τον Τσίπρα, δείχνοντας και την ιδιόχειρη αφιέρωση: «Στον Άδωνι για τη δωρεάν διαφήμιση του βιβλίου μου». Με εμφανώς σκωπτική διάθεση, ο Γεωργιάδης σχολίασε:

«Μόλις παρέλαβα το δώρο του φίλου μου Αλέξη. Αλέξη μου, εγώ ως γνήσιος βιβλιοπώλης ανταποδίδω. Ένα ιστορικό βιβλίο, το παρουσιάζω μεθαύριο. Ξέρεις γιατί είναι σημαντική η ιστορία; Γιατί σε μαθαίνει να διαλέγεις καλούς συνεργάτες. Καλή αντάμωση».

Ο @atsipras μου έστειλε ως δώρο το βιβλίο του «Ιθάκη» με προσωπική αφιέρωση και τον ευχαριστώ. Ως γνήσιος βιβλιοπώλης και εγώ θα του στείλω το νέο δικό μου βιβλίο: «Ρώμη». Η απάντησή μου στο πρωινό του βίντεο προς εμένα ακολουθεί εδώ…. pic.twitter.com/ivezSelr5y — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 25, 2025

Το υπονοούμενο ήταν προφανές, καθώς στο Ιθάκη ο Τσίπρας αναφέρεται εκτενώς στους συνεργάτες της κυβερνητικής περιόδου 2015, με ορισμένες από τις περιγραφές να έχουν ήδη προκαλέσει αντιδράσεις.

Η κόντρα αναζωπυρώθηκε μετά τη σημερινή ανάρτηση του Τσίπρα, ο οποίος ανέβασε βίντεο κρατώντας το βιβλίο του και σχολιάζοντας, με αναφορά στα λόγια του Γεωργιάδη: «Το λιγουρεύεστε, έτσι;». Στην κάρτα που προβάλλεται στο βίντεο, ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίζεται να αφιερώνει το βιβλίο: «Στον Άδωνι: βαθύτατες ευχαριστίες για τη δωρεάν διαφήμιση που μου έχει κάνει».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Αλέξης Τσίπρας (@alexistsipras)

Η αλληλουχία των αναρτήσεων συνέχισε το κλίμα έντονης—but ειρωνικής—αντιπαράθεσης ανάμεσα στους δύο πολιτικούς, σε μια στιγμή που το βιβλίο του Τσίπρα απασχολεί ήδη το δημόσιο διάλογο και προκαλεί ποικίλες πολιτικές αντιδράσεις.

