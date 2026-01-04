Τσίπρας για Βενεζουέλα: Το Διεθνές Δίκαιο αντικαταστάθηκε από το δίκαιο του ισχυρού

Ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε έντονη κριτική στις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, χαρακτηρίζοντας τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και τη σύλληψη-μεταφορά του Νικολάς Μαδούρο ως «πρωτόγνωρη ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου» και «επικίνδυνο προηγούμενο» που ανοίγει τον δρόμο σε κάθε αναθεωρητική δύναμη να επιβάλλει τους στόχους της μέσω ισχύος.

Σε δήλωσή του την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το 2026 ξεκινά με τη σκληρή επιβεβαίωση πως το διεθνές σύστημα κανόνων έχει πλέον αντικατασταθεί πλήρως από το «δίκαιο του ισχυρού». Αμφισβήτησε τα κίνητρα της αμερικανικής παρέμβασης, τονίζοντας ότι η πραγματική επιδίωξη των ΗΠΑ δεν είναι η προάσπιση της δημοκρατίας στη Βενεζουέλα, αλλά ο έλεγχος των πετρελαϊκών κοιτασμάτων της χώρας. Υπογράμμισε ότι η δημοκρατία δεν επιβάλλεται με στρατιωτικές επεμβάσεις ή βομβαρδισμούς, αλλά κατακτάται μέσα από τους αγώνες των ίδιων των λαών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία χαρακτήρισε «ανήμπορη» να διαδραματίσει ουσιαστικό διεθνή ρόλο στις παρούσες συνθήκες. Όπως ανέφερε, η ΕΕ δεν θα ανακτήσει την αξιοπιστία της εάν δεν διεκδικήσει τη στρατηγική της αυτονομία και δεν υπερασπιστεί με ρεαλισμό και διπλωματία το Διεθνές Δίκαιο απέναντι στον «κυνισμό της ισχύος».

Ο κ. Τσίπρας στράφηκε και κατά της ελληνικής κυβέρνησης, εκτιμώντας ότι η χώρα διατρέχει κινδύνους όσο εγκαταλείπει την ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και υιοθετεί τον ρόλο του «πρόθυμου για όλα συμμάχου» που δικαιολογεί αδικαιολόγητες ενέργειες αναζητώντας εύνοια από τους «προστάτες». Ειδικά για τη δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι «δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών», ο πρώην πρωθυπουργός ρώτησε τι θα σήμαινε για την Ελλάδα ή την Κύπρο εάν παρόμοιες πρακτικές και λογικές εφαρμόζονταν κάποτε εις βάρος τους.

