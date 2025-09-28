Τσίπρας: Ομιλία στη Σορβόννη για το μέλλον της Ευρώπης

Ο Αλέξης Τσίπρας θα βρίσκεται την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στη Σορβόννη, στο πανεπιστήμιο Paris 1 Panthéon-Sorbonne, όπου θα δώσει ομιλία για τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ευρώπη και τη σημερινή ηγεσία της ηπείρου.

Η εκδήλωση, που διοργανώνεται από τη Σχολή Πολιτικών Επιστημών και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επικοινωνία, Εξουσία και Δημόσιες Ευρωπαϊκές Υποθέσεις», θα φιλοξενηθεί στο Αμφιθέατρο «Pierre-Henri Teitgen» και φέρει τον τίτλο: «Ευρώπη: Μια ήπειρος χωρίς ηγεσία;».

Μετά την ομιλία του, ο Αλ. Τσίπρας θα δεχθεί ερωτήσεις από τους φοιτητές, ανοίγοντας διάλογο γύρω από τις προκλήσεις και τις προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, στο πλαίσιο της επίσκεψής του, θα έχει συνάντηση και με τον πρόεδρο του πανεπιστημίου.

