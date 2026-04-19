Τσουκαλάς: Αργά και υποκριτικά θυμήθηκε τη δικαιοσύνη ο πρωθυπουργός

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, χαρακτήρισε «αργή και υποκριτική» την αναφορά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη δικαιοσύνη και τον πελατειασμό.

Σε δήλωσή του, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι η κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού «πιστοποιεί την αποδρομή στην οποία έχει περιέλθει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Ο ίδιος επισήμανε ότι ο πρωθυπουργός, ο οποίος κράτησε επί μέρες στην κυβέρνηση τον πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Λαζαρίδη παρά την ομολογία του ότι εξαπάτησε το δημόσιο, «κηρύσσει σήμερα τον πόλεμο στον πελατειασμό».

«Αν δεν είχε υπάρξει η καθημερινή πίεση του ΠΑΣΟΚ και δεν είχε παρέμβει η Ντόρα Μπακογιάννη, ο κ. Λαζαρίδης ως προσωπικό ρουσφέτι του κ. Μητσοτάκη θα ήταν ακόμη υφυπουργός», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τόνισε ότι η κυβέρνηση δείχνει καθημερινά την αλαζονεία με την οποία κυβερνά και σχολίασε την τοποθέτηση του πρωθυπουργού για το κράτος δικαίου λέγοντας: «Τα excel με αριθμούς δεν αναιρούν το βίωμα».

Ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι έχει συστηματικά εργαλειοποιήσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να εμποδίσει τη δικαιοσύνη να ερευνήσει υπουργούς του, ότι έστησε παρακρατικό μηχανισμό παρακολουθήσεων στο Μέγαρο Μαξίμου και ότι υπονομεύει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.

Ειδικότερα για τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός «υπονομεύει με λαγό τον κ. Γεωργιάδη την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και το κύρος των θεσμών», ενώ σημείωσε ότι ο κ. Μητσοτάκης διατείνεται ότι στηρίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αλλά δεν καταδικάζει τις συνεχείς επιθέσεις του κ. Γεωργιάδη εναντίον της.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



