Τσουκαλάς: Αργά και υποκριτικά θυμήθηκε τη δικαιοσύνη ο πρωθυπουργός

Δήλωση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, Κώστα Τσουκαλά.

19 Απρ. 2026 11:53
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, χαρακτήρισε «αργή και υποκριτική» την αναφορά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη δικαιοσύνη και τον πελατειασμό.

Σε δήλωσή του, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι η κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού «πιστοποιεί την αποδρομή στην οποία έχει περιέλθει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Ο ίδιος επισήμανε ότι ο πρωθυπουργός, ο οποίος κράτησε επί μέρες στην κυβέρνηση τον πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Λαζαρίδη παρά την ομολογία του ότι εξαπάτησε το δημόσιο, «κηρύσσει σήμερα τον πόλεμο στον πελατειασμό».

«Αν δεν είχε υπάρξει η καθημερινή πίεση του ΠΑΣΟΚ και δεν είχε παρέμβει η Ντόρα Μπακογιάννη, ο κ. Λαζαρίδης ως προσωπικό ρουσφέτι του κ. Μητσοτάκη θα ήταν ακόμη υφυπουργός», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τόνισε ότι η κυβέρνηση δείχνει καθημερινά την αλαζονεία με την οποία κυβερνά και σχολίασε την τοποθέτηση του πρωθυπουργού για το κράτος δικαίου λέγοντας: «Τα excel με αριθμούς δεν αναιρούν το βίωμα».

Ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι έχει συστηματικά εργαλειοποιήσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να εμποδίσει τη δικαιοσύνη να ερευνήσει υπουργούς του, ότι έστησε παρακρατικό μηχανισμό παρακολουθήσεων στο Μέγαρο Μαξίμου και ότι υπονομεύει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.

Ειδικότερα για τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός «υπονομεύει με λαγό τον κ. Γεωργιάδη την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και το κύρος των θεσμών», ενώ σημείωσε ότι ο κ. Μητσοτάκης διατείνεται ότι στηρίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αλλά δεν καταδικάζει τις συνεχείς επιθέσεις του κ. Γεωργιάδη εναντίον της.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:11 Τροχαίο στη Λιοσίων: Συνελήφθη ο οδηγός, δηλώθηκε ψεύτικη κλοπή
14:06 Αγνωστοι βεβήλωσαν με μαύρη μπογιά το μνημείο του Νίκου Τεμπονέρα στην Πάτρα ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
13:56 Σάρωσε  τα μετάλλια η Μαρίλια Μανίκα του Ατλαντα Πατρών
13:46 ΗΠΑ: Συναγερμός από πυροβολισμούς σε πανεπιστήμιο ΒΙΝΤΕΟ
13:36 Αχαΐα: Χειροπέδες και τσουχτερό πρόστιμο για την πυρκαγιά στην Άμπελο
13:21 Μαρινάκης: «Δεν θα αφήσουμε τους πολίτες απροστάτευτους»
13:10 Ένας ακόμα θρύλος στο Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων»: Το μυστήριο με το δαχτυλίδι και τον αυτόχειρα
13:07 Κανελλόπουλος: «Ο αγώνας κρίθηκε στις λεπτομέρειες»
13:06 Τροχαίο στη Λιοσίων: Συνελήφθη ο οδηγός, δηλώθηκε ψεύτικη κλοπή
12:56 Σεισμός στην Κρήτη: Καθησυχαστικός ο Ευθύμης Λέκκας
12:54 Α2 ΕΣΚΑ-Η: Η Ηλιδα νίκησε την ΑΓΕΖ με καλάθι στα 2΄΄
12:48 Κεφαλονιά: Μαζική κινητοποίηση στο Αργοστόλι ενάντια στα ναρκωτικά
12:40 Σαν σε ταινία: Έφιππος αστυνομικός κυνηγά κλέφτρα ανάμεσα στα αυτοκίνητα στη Νέα Υόρκη ΒΙΝΤΕΟ
12:34 Ο Προμηθέας στον τελικό του Εφηβικού με τον Ολυμπιακό – Φωτογραφίες
12:33 Ουκρανικός στρατός: Βομβαρδίσαμε εργοστάσιο κατασκευής drone στην Τάγκαρονγκ
12:24 Συντάξεις Μαΐου 2026: Πότε πληρώνονται κύριες και επικουρικές
12:15 Κοινωνικός Τουρισμός: Αντίστροφη μέτρηση για αιτήσεις και από συνταξιούχους
12:12 Αθηνόδωρος: Εντυπωσιακή η παρουσία στο Διασυλλογικό πρωτάθλημα Κ18
12:08 Τραγωδία στην Πάτρα: Αυτοκτόνησε λίγο πριν την κηδεία της αδερφής του
12:00 Παναγιώτης Φράγκος: «Το γεγονός είναι μαρτυρία και ο συγγραφέας μάρτυρας»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
