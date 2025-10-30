«Τσουνάμι» λουκέτων στα ΕΛΤΑ: Κλείνουν 204 καταστήματα, η αντίδραση των εργαζομένων

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) ανακοίνωσαν την αναστολή λειτουργίας 204 υποκαταστημάτων με χαμηλή εμπορική δραστηριότητα, ως μέρος ενός προγράμματος εξορθολογισμού του δικτύου τους. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της εταιρείας, χωρίς να επηρεάζεται η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια.

Η διοίκηση των ΕΛΤΑ τονίζει ότι η συναλλακτική δραστηριότητα στα φυσικά καταστήματα αντιπροσωπεύει πλέον λιγότερο από το 10% των εσόδων, ενώ απορροφά πάνω από το 50% των εξόδων. Αυτό, όπως αναφέρεται, περιορίζει τις δυνατότητες επενδύσεων σε αναπτυσσόμενους τομείς, όπως οι υπηρεσίες courier, το ηλεκτρονικό εμπόριο και η υποστήριξη επιχειρήσεων. Η αναδιάρθρωση περιλαμβάνει τη μεταφορά προσωπικού σε πιο παραγωγικές θέσεις, με έμφαση στην ενίσχυση του ρόλου των ταχυδρόμων.

Οι υπηρεσίες θα συνεχίσουν να παρέχονται αδιάλειπτα μέσω ενός δικτύου 1.400 ταχυδρόμων, 500 συνεργατών, 400 πρακτόρων courier και αγροτικών διανομέων, καθώς και εκατοντάδων συνεργαζόμενων σημείων. Οι ταχυδρόμοι είναι εξοπλισμένοι με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, όπως POS και φορητές συσκευές PDA, επιτρέποντας κατ’ οίκον συναλλαγές. Ιδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται για ηλικιωμένους και κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, με δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού μέσω τηλεφωνικής γραμμής στο 212 0000 700.

Η εταιρεία, που ανήκει στο Υπερταμείο από το 2017, διαβεβαιώνει ότι παραμένει δεσμευμένη στην καθολική παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, ακόμη και σε απομακρυσμένα σημεία. Τα 204 καταστήματα που κλείνουν παρουσιάζουν ελάχιστη δραστηριότητα και καλύπτονται από γειτονικά σημεία, με ορισμένα να καταγράφουν ετήσιες ζημίες άνω των 150.000 ευρώ. Παράλληλα, εξετάζονται συνεργασίες με ιδιώτες για νέα σημεία εξυπηρέτησης υπό το σήμα των ΕΛΤΑ ή της ΕΛΤΑ Courier.

Η ταχυδρομική αγορά έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές λόγω της ψηφιοποίησης, με μείωση του επιστολικού προϊόντος κατά 90% τα τελευταία δέκα χρόνια και πάνω από 50% την τελευταία πενταετία. Τα ΕΛΤΑ επενδύουν σε logistics, ηλεκτροκίνηση και υβριδικά οχήματα, έχοντας φτάσει στη δεύτερη θέση στην αγορά δεμάτων. Το ενιαίο δίκτυο ΕΛΤΑ και ΕΛΤΑ Courier θα αριθμεί πάνω από 800 σημεία, εξασφαλίζοντας πλήρη κάλυψη.

Από την πλευρά τους, οι εργαζόμενοι εκφράζουν έντονες αντιρρήσεις μέσω της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ). Η ομοσπονδία χαρακτηρίζει το σχέδιο ως «Σχέδιο Αρμαγεδδώνας», αντιτιθέμενη στη συρρίκνωση του δικτύου και ζητώντας αποζημίωση από το δημόσιο για την καθολική υπηρεσία, καθώς και αναπτυξιακές προοπτικές.

Η ΠΟΣΤ συνδέει τις αλλαγές με παλαιότερα πλάνα του Υπερταμείου από το 2018, που περιλαμβάνουν εκχώρηση εργασιών σε ιδιώτες και μετακινήσεις προσωπικού. Αποδίδει την τρέχουσα κατάσταση σε χρόνια έλλειψη πολιτικών, διαχειριστικές αστοχίες και ανεπαρκή αποζημίωση για την καθολική υπηρεσία, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου παρέχονται εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Η ομοσπονδία δηλώνει στήριξη στους εργαζόμενους, καλώντας τους να καταγγέλλουν παραβιάσεις δικαιωμάτων και υπογραμμίζοντας ότι θα αντιδράσει θεσμικά. Θεωρεί αδιαπραγμάτευτες τις θέσεις εργασίας, τα δικαιώματα, τις αμοιβές και τις μη εξοντωτικές μετακινήσεις, τονίζοντας ότι δεν θα συμβιβαστεί.

