Τσουραμάνης στον Peloponnisos FM 103,9: «Γιορτή το 32ο Κύπελλο Χριστουγέννων» – Ηχητικό
Ο πρόεδρος της ΝΕΠ Μανώλης Τσουραμάνης απεύθυνε κάλεσμα μέσω του Peloponnisos FM 103,9 για το 32ο Κύπελλο Χριστουγέννων που ξεκινάει σήμερα στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός».
Ξεκινάει σήμερα (18.00-20.00) στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» το 32ο Κύπελλο Χριστουγέννων, το οποίο διοργανώνει η ΝΕΠ με τη συμμετοχή 1300 κολυμβητών και κολυμβητριών από όλη την Ελλάδα. Το αυριανό πρόγραμμα περιλαμβάνει δράση πρωί (10.00-13.00) και απόγευμα (16.30-20.00), ενώ οι αγώνες θα ολοκληρωθούν την Κυριακή με δράση 10.00-13.00 και 15.00-17.00. Για την επιτυχία της διοργάνωσης έχει εργαστεί μια μεγάλη ομάδα παραγόντων, ενώ τους αγώνες στηρίζουν το ΠΕΑΚ, η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας και η Περιφερειακή Επιτροπή της ΚΟΕ, καθώς και πολλοί χορηγοί. Ο πρόεδρος της ΝΕΠ Μανώλης Τσουραμάνης έκανε λόγο μιλώντας στον Peloponnisos FM 103,9 για αγώνες-γιορτή και κάλεσε τους μικρούς και μεγάλους φίλους του ναυταθλητισμού να βρεθούν στην πισίνα.
