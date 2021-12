Twitter: Μετά την παραίτηση του Jack Dorsey προσθέτει το Ethereum ως επιλογή tipping

Μετά την παραίτηση του Jack Dorsey, το Twitter ενδέχεται να προσθέσει το Ethereum ως επιλογή tipping

Τον Σεπτέμβριο του 2021, έκανε ντεμπούτο στο Twitter μία νέα μέθοδος tipping με Bitcoin (BTC), συμπληρώνοντας τις διαθέσιμες επιλογές που υπήρχαν τότε μέσω Paypal ή Venmo.

BREAKING: Twitter leak shows Ethereum to soon be added to Twitter’s tip jar feature. $ETH #Ethereum $TWTR pic.twitter.com/9xkz1bhdsT

— Mr. Whale 🎄 (@CryptoWhale) November 29, 2021