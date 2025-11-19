«Two GOATs»: Το viral βίντεο από τη συνάντηση Τραμπ-Ρονάλντο

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε βίντεο από τη σύντομη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

19 Νοέ. 2025 23:18
Ο Λευκός Οίκος ανήρτησε βίντεο με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Κριστιάνο Ρονάλντο συνοδευόμενο από τη λεζάντα «Two GOATs» (Greatest of All Time).

Η συνάντηση έγινε στο περιθώριο επίσημου δείπνου με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι ο γιος του Μπάρον είναι μεγάλος φαν του Πορτογάλου σταρ και αστειεύτηκε: «Τώρα με εκτιμάει λίγο περισσότερο που σε γνώρισα».

Η στιγμή καταγράφηκε στο περιθώριο επίσημου δείπνου στον Λευκό Οίκο, όπου παρευρέθηκαν ο de facto ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο Έλον Μασκ, ο Τιμ Κουκ και άλλοι επιφανείς καλεσμένοι.

Το βίντεο έχει γίνει viral στα social media, με χρήστες να σχολιάζουν χιουμοριστικά την «συνάντηση θρύλων» και να μοιράζονται memes, ενώ ο Ρονάλντο μοιράστηκε selfie από το δείπνο.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The White House (@whitehouse)

