«Two GOATs»: Το viral βίντεο από τη συνάντηση Τραμπ-Ρονάλντο

Ο Λευκός Οίκος ανήρτησε βίντεο με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Κριστιάνο Ρονάλντο συνοδευόμενο από τη λεζάντα «Two GOATs» (Greatest of All Time).

Η συνάντηση έγινε στο περιθώριο επίσημου δείπνου με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι ο γιος του Μπάρον είναι μεγάλος φαν του Πορτογάλου σταρ και αστειεύτηκε: «Τώρα με εκτιμάει λίγο περισσότερο που σε γνώρισα».

Η στιγμή καταγράφηκε στο περιθώριο επίσημου δείπνου στον Λευκό Οίκο, όπου παρευρέθηκαν ο de facto ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο Έλον Μασκ, ο Τιμ Κουκ και άλλοι επιφανείς καλεσμένοι.

Το βίντεο έχει γίνει viral στα social media, με χρήστες να σχολιάζουν χιουμοριστικά την «συνάντηση θρύλων» και να μοιράζονται memes, ενώ ο Ρονάλντο μοιράστηκε selfie από το δείπνο.

