Τυφώνας Μπέριλ: Κατέστρεψε ολόκληρο νησί στην Καραϊβική ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο τυφώνας κατηγορίας 5 άφησε πίσω του ανείπωτες καταστροφές, πλήττοντας σκληρά το νησί. Εκτεταμένες ζημιές έχουν υποστεί σπίτια, υποδομές και καλλιέργειες, ενώ ο ανθρώπινος απολογισμός παραμένει ανησυχητικός.

Ο τυφώνας Μπέριλ χτύπησε τα εξωτικά νησιά με ταχύτητες ανέμων που ξεπερνούσαν τα 260 χλμ την ώρα. To νησί Γιούνιον, που βρίσκεται στο ανεξάρτητο κρατίδιο Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, ισοπεδώθηκε, με τους περισσότερους κατοίκους να μένουν άστεγοι και σε σοκ.

«Το νησί Γιούνιον είναι σε τρομερή κατάσταση μετά το πέρασμα του Μπέριλ. Δεν έχουν μείνει σχεδόν καθόλου όρθια κτίσματα. Τα σπίτια είναι ισοπεδωμένα, οι δρόμοι φραγμένοι και οι κολώνες του ηλεκτρικού ρεύματος έχουν πέσει στους δρόμους» δήλωσε στο BBC κάτοικος του νησιού.

The southern coast of the #DominicanRepublic is experiencing dangerous waves due to #hurricaneberyl

Μια άλλη κάτοικος που διευθύνει με την οικογένειά της ένα ξενοδοχείο, περιέγραψε τα όσα έζησε ως μια «φρικτή εμπειρία». Είπε ότι έπρεπε να σπρώξουν έπιπλα στις πόρτες και τα παράθυρα για να μην τα ανοίξουν οι συνεχείς άνεμοι και οι τεράστιες ριπές.

«Η πίεση ήταν τόσο έντονη που την ένιωθες στα αυτιά σου. Μπορούσαμε να ακούσουμε την οροφή του σπιτιού να διαλύεται και να πέφτει πάνω σε ένα άλλο σπίτι. Τα παράθυρα έσπασαν, πλημμύρισαμε…Κανείς δεν ήξερε ότι οι καταστροφές θα ήταν τόσο μεγάλες, όλοι έχουν πληγεί».

Ο πρωθυπουργός του κρατιδίου, Ραλφ Γκονσάλβες, δήλωσε ότι ο τυφώνας Μπέριλ έχει προκαλέσει «τεράστιες καταστροφές» στον Άγιο Βικέντιο και τις Γρεναδίνες, ενώ στο νησί Γιούνιον προκάλεσε σοβαρές ζημιές ή κατέστρεψε το 90% των σπιτιών.

Οι άστεγοι πλέον κάτοικοι προσπαθούν να εγκαταλείψουν το νησί ενώ όσοι μένουν πίσω δεν έχουν ρεύμα και νερό.

Ο Μπέριλ, κατηγορίας 5, έπληξε χθες με σφοδρότητα τις νοτιοανατολικές Αντίλλες, προκαλώντας επίσης σημαντικές ζημιές και τον θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων.

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (NHC), αναμένεται να αποδυναμωθεί όταν φθάσει στα ανοικτά της Τζαμάικας σήμερα.

Heartbreaking scenes emerging from Union Island, Grenadines 🇻🇨 after #HurricaneBeryl.

PM Gonsalves says local comms are down. UNICEF is on standby to assess the situation & deliver life-saving supplies to affected populations in the Eastern Caribbean.

📷: Dr Ralph Gonsalves pic.twitter.com/RF9zbZcIJc

— UNICEF Eastern Caribbean (@UNICEFECA) July 1, 2024