Τυφώνας «Μίλτον»: Η ώρα της «αποκάλυψης» στη Φλόριντα, αναφορές για πολλούς νεκρούς ΒΙΝΤΕΟ

Λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος), το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (National Hurricane Center / NHC) ενημέρωσε πως ο Milton έφθασε κοντά στη νήσο Σιέστα Κι, συνοδευόμενος από ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 205 χλμ/ώρα.

Ο τυφώνας Milton έφτασε στην ξηρά κοντά στο σιέστα Κι της Φλόριντα, ως επικίνδυνη καταιγίδα κατηγορίας 3, πριν εξασθενήσει σε κατηγορία 2 καθώς έφτασε στην ακτή, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων. Είναι ο πέμπτος τυφώνας που προσγειώνεται στις ΗΠΑ φέτος.

Video of the storm surge in Port Charlotte, FL where the surge is counting to rise. #Milton #HurricaneMilton pic.twitter.com/Tc7BRnw8yn

Αναφορές για νεκρούς

Πολλοί άνθρωποι πιστεύεται ότι σκοτώθηκαν από ανεμοστρόβιλο που έπληξε την κομητεία Σεντ Λούσι – καθώς πλησίαζε ο τυφώνας Μίλτον, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Περιφέρειας του Σεντ Λούσι δήλωσε στον αμερικανικό NBC ότι υπάρχουν δύο επιβεβαιωμένοι θάνατοι και ότι πολλοί άλλοι άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Inside Hurricane Milton, @saildrone reported wave height of 28.12 feet and wind gusts as strong as 75.95 mph while 40 nautical miles from the center of the storm. This research represents a collaborative endeavor to better understand the role of the ocean in hurricanes. pic.twitter.com/gmaUopPEWj

Ο Milton έριξε περίπου 40 εκατοστά βροχής στο Σεν Πιτερσμπεργκ, ενώ υπάρχουν “πολλαπλοί θάνατοι” στην κομητεία Σεντ Λούσι της Φλόριντα, από ένα ξέσπασμα ανεμοστρόβιλου νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Αξιωματούχοι στην κομητεία Μάρτιν της Φλόριντα αναφέρουν ότι έχουν αναφερθεί αρκετοί τραυματισμοί και δεκάδες σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, καθώς ο τυφώνας Milton πλήττει την πολιτεία με ισχυρούς ανέμους, έντονες βροχοπτώσεις και καταστροφικούς ανεμοστρόβιλους.

Ο σερίφης Κιθ Πίρσον δήλωσε στο πρακτορείο ότι πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Spanish Lakes Country Club, αλλά οι ακριβείς λεπτομέρειες δεν είναι σαφείς.

West Palm Beach from my friends house. #Milton pic.twitter.com/nkqMKGxnKv

Πάνω από 1 εκατομμύριο σπίτια και επιχειρήσεις έχουν μείνει χωρίς ρεύμα στη Φλόριντα σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές.

Δύο εβδομάδες μετά το καταστροφικό πέρασμα του κυκλώνα Ελίν, ο Milton – μια «θανατηφόρα και καταστροφική καταιγίδα», όπως υπογράμμισε η επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (FEMA) Ντιάν Κρίσγουελ – απειλεί το νοτιοανατολικό άκρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο κυκλώνας Milton προβλέπεται πως θα σαρώσει τη Φλόριντα από τα δυτικά προς τα ανατολικά, περνώντας πολύ κοντά από το Ορλάντο, όπου τα θεματικά πάρκα της Disney World είχαν κλείσει από το μεσημέρι. Κλειστά είναι επίσης τα αεροδρόμια σε Τάμπα και Σαρασότα.

Ο κυκλώνας Milton αναμένεται να προκαλέσει κύματα ύψους 4,5 μέτρων στις παράκτιες περιοχές και ισχυρές βροχοπτώσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα «καταστροφικές και απειλητικές για τη ζωή πλημμύρες», υπογραμμίζει το NHC. Οι αρχές έχουν επισημάνει εξάλλου τον πρόσθετο κίνδυνο από τα πολυάριθμα συντρίμμια που άφησε πίσω του ο κυκλώνας Ελίν, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 236 ανθρώπους στο νοτιοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων 15 στη Φλόριντα.

Ο τυφώνας έχει ανέμους ταχύτητας 177 χλμ/ώρα με ισχυρότερες ριπές και έχει επίκεντρο 32 χλμ βορειοανατολικά της Σαρασότα στη Φλόριντα. Ο χαρακτηρισμός του Μίλτον άλλαξε, αλλά οι επικίνδυνες επιπτώσεις του όχι.

🚨 US 1/SE Federal Hwy in Port Salerno remains closed near Cove Rd after a possible tornado caused significant damage to structures, trees, light poles & power lines on the highway.

Deputies continue to work the scene & firefighters are helping residents & assessing the damage. pic.twitter.com/sS23UqgWGr

— Martin County Fire Rescue (@MartinCountyFR) October 10, 2024