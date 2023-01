Τζακ Νίκολσον: Τι είναι αυτό που ανησυχεί τους φίλους του – «Δεν θέλει πια να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα»

«Δεν θέλει πια να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα», υποστηρίζουν οι φίλοι και οι αγαπημένοι του θρυλικού ηθοποιού, Τζακ Νίκολσον, κάτι που τους δημιουργεί έντονο αίσθημα ανησυχίας.

Ο ηθοποιός φαίνεται πως έχει επιλέξει να απομονωθεί. Μια πηγή από το περιβάλλον του 85χρονου ηθοποιού ανέφερε ότι «δεν θέλει πια να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα» και έχει κλειστεί στην πολυτελή του έπαυλη στο Λος Άντζελες.

Έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος από τότε που ο Τζακ Νίκολσον έκανε δημόσια εμφάνιση σε έναν αγώνα των LA Lakers game τον Οκτώβριο του 2021 με τον 30χρονο γιο του Ρέι.

Μιλώντας στο RadarOnline, η πηγή επιβεβαίωσε ότι όσοι βρίσκονται κοντά στον ηθοποιό – ο οποίος έχει έξι παιδιά με πέντε γυναίκες, αλλά παντρεύτηκε μόνο μια φορά – ανησυχούν ότι θα πεθάνει μόνος του όπως ο φίλος του, ο Μάρλον Μπράντο. Ο Μάρλον Μπράντο, λίγο πριν το τέλος της ζωής του και αποσύρθηκε στην Ταϊτή, και πέθανε σε ηλικία 80 ετών το 2004.

