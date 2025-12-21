Τζαμάκος: “Δεν παίξαμε άμυνα, δεν διαχειριστήκαμε το προβάδισμα”

Την πρώτη ήττα στον πάγκο του Απόλλωνα γνώρισε ο Κώστας Τζαμάκος ο οποίος ασφαλώς και δεν ήταν ικανοποιημένος με το τελικό αποτέλεσμα στη Κηφισιά.

Ο Πατρινός τεχνικός μετά την λήξη, μιλώντας στην «ΠτΔ», τόνισε: «Δυστυχώς κάναμε κακή διαχείριση στο προβάδισμα που είχαμε, καθώς βρέθηκαμε να προηγούμαστε με μεγάλη διαφορά, άλλα δεν το χειριστήκαμε σωστά. Δεν ήμασταν σκληροί στην άμυνα και δεν για αυτό χάσαμε. Θα πρέπει να είμαστε πιο σκληροί στην άμυνα και να διαχειριζόμαστε καλύτερα τις μεγάλες διαφορές στο σκορ».

