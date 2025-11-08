Τζαμάκος: «Το παιχνίδι κρίθηκε στην άμυνα μας»

Τζαμάκος: «Το παιχνίδι κρίθηκε στην άμυνα μας»
08 Νοέ. 2025 22:22
Pelop News

Ικανοποιημένος εμφανίστηκε μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο, ο τεχνικός του Απόλλωνα Κώστας Τζαμακος, στάθηκε στην καλή αμυντική λειτουργία της ομάδας του.

Ο πατρινός τεχνικός τόνισε: «Ο αγώνας μας κρίθηκε ξεκάθαρα στην καλή μας αμυντική προσήλωση, στο ημίχρονο είχαμε δεχτεί μόλις 22 πόντους και οι παίκτες έπαιξαν με τρομερή ενεργεία και στο ημίχρονο δεχτήκαμε μόνο 22 πόντους.

Οι παίκτες μου εφάρμοσαν ότι είχαμε δουλέψουν κα σιγά σιγά επιστρέφουμε στον ρυθμό μας. Με την αλλαγή προπονητή προσπαθήσαμε να αλλάξουμε  την ψυχολογία παιδιών. Αν στην άμυνα μας είμαστε όπως πρέπει δεν θα έχουμε πρόβλημα γιατί στη επίθεση έχουμε ταλέντο και πολλούς παίκτες».

 
