Τζάστιν Μπίμπερ: Προβλήματα με την υγεία του αναβάλλουν την περιοδεία του 

Σε αναβολή της περιοδείας του προχωρά ο Τζάστιν Μπίμπερ, λόγω προβλημάτων που αντιμετωπίζει με την υγεία του.

Σύμφωνα με το TMZ εκπρόσωποι του ποπ σταρ επιβεβαίωσαν το πρωί της Τρίτης, ότι ο τραγουδιστής έπρεπε να κάνει ένα διάλειμμα από τις συναυλίες του. Σύμφωνα με τους ίδιους, ο Μπίμπερ αιτιολόγησε την απόφασή του λέγοντας ότι θέτει ως προτεραιότητα αυτή τη στιγμή την υγεία του.

Justin Bieber is pulling the plug on his world tour … saying he has to make his health a priority. https://t.co/RwGka9FBlu

— TMZ (@TMZ) September 6, 2022