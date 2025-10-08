Τζαβέλλας στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καμία παρέμβαση, κανένα ρουσφέτι – Ήμουν άγνωστος μεταξύ αγνώστων»

«Δεν είχα και δεν αισθάνθηκα ποτέ να έχω καμία πίεση ή παρέμβαση για αποδέσμευση ΑΦΜ ή διευκολύνσεις στα τρία χρόνια που ήμουν αντιπρόεδρος και συνεργάστηκα με τέσσερις υπουργούς: Βορίδη, Γεωργαντά, Λιβανό και Γεωργαντά. Κατηγορηματικά το λέω», τόνισε ο Πέτρος Τζαβέλλας, καταθέτοντας στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πρώην αντιπρόεδρος του Οργανισμού, ο οποίος υπηρέτησε από τον Νοέμβριο του 2019 έως τον Δεκέμβριο του 2022, υπογράμμισε πως ουδέποτε υπήρξε αποδέκτης ή εντολέας ρουσφετιών: «Δεν γνωρίζω ούτε είχα προσωπικά τέτοια αιτήματα για διευκολύνσεις. Ήμουν άγνωστος μεταξύ αγνώστων, ασχολιόμουν μόνο με τη δουλειά μου».

Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, σχετικά με την ύπαρξη «παράνομων κυκλωμάτων επιδοτήσεων» που φέρονται να περιγράφονται στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, ο κ. Τζαβέλλας είπε πως δεν είχε αντιληφθεί κάτι σχετικό κατά τη θητεία του.

«Προσωπικά δεν κοίταγα τίποτα παραπάνω παρά μόνο να κάνω τη δουλειά μου. Κάτι συγκεκριμένο δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

