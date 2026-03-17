Τζαβέντ Ασλάμ: Ανακλήθηκε η διεθνής προστασία του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας

Σε νέα φάση περνά η υπόθεση του Τζαβέντ Ασλάμ, καθώς η Υπηρεσία Ασύλου αφαίρεσε το καθεστώς διεθνούς προστασίας που του είχε χορηγηθεί στην Ελλάδα. Η απόφαση εκδόθηκε και του επιδόθηκε επισήμως, έπειτα από τη διαδικασία επανεξέτασης που είχε ενεργοποιηθεί στα μέσα Φεβρουαρίου, όταν ο ίδιος κλήθηκε να καταθέσει τις απόψεις και τις αντιρρήσεις του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που αποδίδονται στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, το υπόμνημα που υπέβαλε δεν κρίθηκε επαρκές για να ανατραπεί η εικόνα που είχε διαμορφωθεί από την υπηρεσιακή επανεξέταση, με αποτέλεσμα να ληφθεί η τελική απόφαση ότι δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι για τους οποίους του είχε χορηγηθεί αρχικά διεθνής προστασία. Μετά την επίδοση της απόφασης, ο Τζαβέντ Ασλάμ μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προσφυγών, διεκδικώντας νέα κρίση επί της υπόθεσης.

Η υπόθεση είχε ήδη αποκτήσει πολιτική και δημόσια διάσταση από τον περασμένο μήνα, όταν έγινε γνωστό ότι είχε κινηθεί η διαδικασία ανάκλησης του καθεστώτος προστασίας του. Το θέμα έφτασε και στη Βουλή, καθώς η Νέα Αριστερά είχε καταθέσει επίκαιρη ερώτηση, κάνοντας λόγο για σοβαρό ζήτημα δικαιωμάτων και ζητώντας διευκρινίσεις για τους λόγους της επανεξέτασης.

Ο Τζαβέντ Ασλάμ είναι πρόσωπο με μακρά παρουσία στον δημόσιο διάλογο για το μεταναστευτικό στην Ελλάδα, ως επικεφαλής της Πακιστανικής Κοινότητας «Η Ενότητα». Η υπόθεσή του έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις ελληνικές αρχές και τη Δικαιοσύνη, ενώ η σημερινή εξέλιξη καταγράφεται ως η πρώτη ουσιαστική μεταβολή στο καθεστώς προστασίας του, ύστερα από διαδοχικές διοικητικές και δικαστικές διεργασίες προηγούμενων ετών.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη απόφαση δεν εμφανίζεται ως μεμονωμένη διοικητική κίνηση, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο επανελέγχων που βρίσκεται σε εξέλιξη στο σύστημα ασύλου. Ήδη από τα μέσα Φεβρουαρίου είχαν δημοσιευθεί πληροφορίες για κύμα επανεξέτασης υποθέσεων διεθνούς προστασίας, με δεκάδες φακέλους να μπαίνουν ξανά στο μικροσκόπιο των αρμόδιων υπηρεσιών στο πλαίσιο μιας πιο αυστηρής γραμμής διαχείρισης.

