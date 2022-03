Τζο Μπάιντεν σε Ρωσία: «Μην διανοηθείτε να κινηθείτε εναντίον περιοχών του ΝΑΤΟ»

Κατηγορηματικός ήταν ο Τζο Μπάιντεν στην ομιλία που παρέθεσε στη Βαρσοβία, σήμερα Σάββατο (26.3.2022) το απόγευμα, κατά την επίσκεψη που πραγματοποιεί στην Πολωνία, προειδοποιώντας τη Ρωσία να μην «κινηθεί ούτε μία ίντσα κατά των περιοχών του ΝΑΤΟ».

Δίνοντας μια «σημαντική ομιλία», όπως τη χαρακτήρισε ο Λευκός Οίκος, από τη Βαρσοβία, ο Τζο Μπάιντεν τόνισε ότι «η Ρωσία έχει στραγγαλίσει τη δημοκρατία» ενώ απηύθυνε μήνυμα προς τους Ουκρανούς πολίτες, λέγοντας ότι «αυτός ο πόλεμος δεν θα τελειώσει σύντομα».

Η μάχη «μεταξύ της δημοκρατίας και της απολυταρχίας» θα είναι μακρά, είπε ο Τζο Μπάιντεν και τόνισε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται «στο πλευρό» της Ουκρανίας.

«Είμαστε δίπλα στην Ουκρανία. Τελεία.»

«Αυτή η μάχη δεν θα κερδηθεί σε λίγες ημέρες ή μήνες. Πρέπει να οπλιστούμε για μια μακρά μάχη ενώπιον μας», είπε ο Μπάιντεν, κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας που εκφώνησε στο παλάτι της Βαρσοβίας, προτού διαβεβαιώσει τους Ουκρανούς: «Βρισκόμαστε στο πλευρό σας. Το μήνυμά μου προς τον λαό της Ουκρανίας είναι ένα μήνυμα που παρέδωσα σήμερα στον υπουργό Εξωτερικών και στον υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, που πιστεύω ότι είναι εδώ απόψε: Είμαστε δίπλα σας. Τελεία», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

“We stand with you. Period.” @POTUS praises the people of Ukraine for their fight to preserve their freedom from Russia: https://t.co/pIOojLaXUk pic.twitter.com/FOU8EUua7Q

— CNN (@CNN) March 26, 2022