Τζόνι Ντεπ: «Χρυσή» πωλήθηκε η έπαυλη όπου έκοψε το δάχτυλό του 

Η πρώην κατοικία του Τζόνι Ντεπ, όπου ζούσε με την Άμπερ Χερντ πωλήθηκε για ένα μεγάλο χρηματικό ποσό.

Πρόκειται για την έπαυλη, στην οποία διαδραματίστηκε ο μεγάλος τους καβγάς, που στοίχισε τελικά το δάχτυλο του Χολιγουντιανού ηθοποιού.

Η έπαυλη διαθέτει 10 υπνοδωμάτια και 10 μπάνια και πωλήθηκε έναντι 40 εκατ. δολαρίων. Διαθέτει επίσης, έναν κινηματογράφο και μια κάβα, που χωράει μέχρι και 2.000 μπουκάλια.

Mansion Where Johnny Depp Severed His Finger Sells For $40M! https://t.co/gKby20pfh6

Ωστόσο, για την τιμή της δεν ευθύνονται οι «ανέσεις» που προσφέρει, αλλά η ιστορία της. Ο Τζόνι Ντεπ είχε αναφερθεί πολλές φορές σε αυτή την κατοικία κατά τη διάρκεια της δικαστικής του διαμάχης με την πρώην σύζυγό του και είχε δώσει πολλές ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τους καβγάδες τους εκεί.

The Gold Coast mega mansion where Johnny Depp and Amber Heard's infamous alleged finger-severing altercation occurred has sold for $40 million – the highest price ever for a Queensland home.#9News pic.twitter.com/73BIy8FdpL

— 9News Gold Coast (@9NewsGoldCoast) October 6, 2022