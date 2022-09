Τζόνι Ντεπ: Δεν θέλει αποκλειστικότητα στη σχέση του

Η σχέση του Τζόνι Ντεπ με τη Ζοέλ Ριτς δεν φαίνεται πως ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις, καθώς όπως όλα δείχνουν, ο καθένας ζητάει διαφορετικά πράγματα.

Δημοσίευμα της Marca αναφέρει πως ο Χολιγουντιανός ηθοποιός δεν θέλει αποκλειστικότητα και προτιμά να «το πάνε πολύ αργά». Αντιθέτως, η δικηγόρος θέλει τον Τζόνι Ντεπ μόνο για εκείνη, ενώ από την αρχή κιόλας της γνωριμίας τους ξεκίνησε να «τρέχει τα πράγματα» πιο γρήγορα από ότι έπρεπε.

Johnny Depp and U.K. libel case lawyer Joelle Rich reportedly dating but not exclusive : Bollywood News – B https://t.co/yUvgo6OUP4 pic.twitter.com/2y9RpqYrf6

Υπενθυμίζεται πως η δικηγόρος εκπροσώπησε τον ηθοποιό, κατά τη διάρκεια της δίκης του με τη Sun στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2018, την οποία και έχασε τελικά. Ωστόσο, έδωσε το παρών στο δικαστήριο, κατά τη διάρκεια της νέας δικαστικής διαμάχης εις βάρος της Άμπερ Χερντ στη Βιρτζίνια, προκειμένου να τον στηρίξει συναισθηματικά.

Τότε μάλιστα, η παρουσία της στο δικαστήριο είχε δημιουργήσει ερωτηματικά, δεδομένου ότι δεν είχε νομική ανάμειξη στην υπόθεση και άφηνε πίσω της δύο παιδιά και έναν σύζυγο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Johnny Depp is dating his lawyer Joelle Rich following trial pic.twitter.com/Hu8JMyD0rw

Δημοσίευμα του ΤΜΖ, αναφέρει πως ο ηθοποιός δεν βλέπει ακόμα τη σχέση τους τόσο σοβαρά, ενώ δεν δίστασε να μπλεχτεί σε μια… «περιπέτεια» με μια άλλη γυναίκα στη Γαλλία.

Ωστόσο, το ίδιο δημοσίευμα θέλει την Ριτς να «πιέζει» τον ηθοποιό για σοβαρή σχέση. Μάλιστα, εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως η ίδια ξεκίνησε τη διαδικασία του διαζυγίου από τον σύζυγό της, μόνο λίγες ημέρες αφού γνώρισε τον Ντεπ.

SPOTTED: Johnny Depp taking a smoke break with his lawyer, Joelle Rich, by his side during the 'Johnny Depp vs Amber Heard' trial in Fairfax, Virginia. #JohnnyDepp #JoelleRich #JohnnyDeppvsAmberHeard #Celebrity #EntertainmentNews #HollywoodPipeline pic.twitter.com/2JCFwOxa0p

— Hollywood Pipeline (@HlywdPipeline) May 19, 2022