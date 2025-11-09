Τζώρτζογλου: «Δέχτηκα σεξουαλική παρενόχληση το 1987»

Ο ηθοποίος μίλησε ανοιχτά για τη σεξουαλική παρενόχληση που έχει βιώσει ο ίδιος στον χώρο του θεάματος.

09 Νοέ. 2025 18:20
Pelop News

Σχετικά με την πρόσφατη δήλωσή του για το ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι» τοποθετήθηκε ο Στράτος Τζώρτζογλου, αναφερόμενος στις αντιδράσεις που προκάλεσε, ενώ μίλησε επίσης ανοιχτά για τη σεξουαλική παρενόχληση που έχει βιώσει ο ίδιος στον χώρο του θεάματος.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», ο Στράτος Τζώρτζογλου ανέφερε πως η δήλωσή του για το θέατρο παρεξηγήθηκε, ενώ σημείωσε πως μόνο σε ένα 2% σημειώνονται κακοποιητικές συμπεριφορές. «Όλα αυτά έγιναν από παρεξήγηση. Στο θέατρο υπάρχει ένα 2% που είναι παρεκκλίνοντες και όταν είναι σε θέση ισχύος, μπορούν να καταστρέψουν κόσμο», δήλωσε αρχικά ο ηθοποιός.

Παρά τις αντιδράσεις που υπήρξαν, ο Στράτος Τζώρτζογλου προσπάθησε να εξηγήσει τι εννοεί, προσθέτοντας ότι η συζήτηση περί εξουσίας και επιρροής σε συγκεκριμένα επαγγελματικά περιβάλλοντα είναι ένα ευρύτερο ζήτημα, που αφορά όχι μόνο το θέατρο. Ο ηθοποιός, που έχει δεχτεί έντονη κριτική και έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας για την τοποθέτησή του αυτή, έκανε επίσης αναφορά στην προσωπική του εμπειρία με τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο της τέχνης.

«Όποιος λέει πως δεν έχει ακούσει για παρενόχληση στο χώρο μας, είναι σαν να μη ζει σε αυτή την κοινωνία. Εγώ δέχτηκα σεξουαλική παρενόχληση το 1987. Το 1988 παντρεύτηκα, δήλωσα ξεκάθαρα τη θέση μου και φυσικά μου έκλεισαν αρκετές πόρτες», ανέφερε ο Στράτος Τζώρτζογλου.

Τι αποκάλυψε ο Στέλιος Διονυσίου για το καζίνο

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στην επικοινωνία του με τον Θοδωρή Κατσαφάδο, ο οποίος, όπως είπε ο ηθοποιός, του τηλεφώνησε και τον ενημέρωσε ότι είχε παρερμηνεύσει τη δήλωσή του. «Με πήρε τηλέφωνο ο κύριος Κατσαφάδος και μου είπε ότι μπερδεύτηκε… Το μεγάλο κρεβάτι ισχύει για όλα τα επαγγέλματα», εξήγησε ο ηθοποιός.
