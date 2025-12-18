Β' ΕΛΜΕ Αχαΐας: Με ...Λιαντίνη στο πλευρό των αγροτών!

Με ανακοίνωσή της η Β’ ΕΛΜΕ Αχαΐας στέκεται στο πλευρό των αγροτών κάνοντας με συγκεκριμένο τρόπο αναφορά στον Δημήτρη Λιαντίνη. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Ποτέ μου δεν κατάλαβα, γιατί τις προσφωνήσεις «Λογιότατε», «Εντιμότατε», «Γενναιότατε», «Σεβασμιότατε», «Εξοχότατε» – αφήνω εκείνο το δύσοσμο «Μεγαλειότατε»-, δεν τις απηύθυνε ποτέ του κάποιος στον γεωργό, στον βοσκό, στον θαλασσινό, στον χτίστη. Και η απορία αυτή, έγινε βαθύ σκοτάδι για μένα, όταν διάβασα γραμμένο στον «Αιμίλιο» του Ρουσσώ, πως η ευγενικότερη απ’ όλες τις ανθρώπινες ασχολίες, είναι η γεωργική τέχνη. Δημήτρης Λιαντίνης

Οι «αυτών μεγαλειότατοι» γόνοι των πολιτικών τζακιών της χώρας απεφάνθησαν δια της εισαγγελικής οδού ότι οι αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα όλης της χώρας συνιστούν «εγκληματική οργάνωση». Όχι όλοι οι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τους οποίους παρακολουθούμε να καταθέτουν ως μάρτυρες προκαλώντας το δημόσιο αίσθημα (μα κανένας εκπαιδευτικός, βρε αδερφέ, να μην τυχαίνει ένα λαχείο;!). Σε καμία περίπτωση όλοι αυτοί που ενέχονται στην κρατική δολοφονία 57 ανθρώπων στην τραγωδία των Τεμπών και κρύβονται πίσω από την βουλευτική ασυλία ή τις πλάτες πολιτικών προστατών. Και σίγουρα σε καμία περίπτωση όσοι ξεπουλάνε το δημόσιο πλούτο στο όνομα της «σωτηρίας» της πατρίδας. Όχι! Μόνο οι αγρότες είναι «εγκληματική οργάνωση».

Το γιατί είναι προφανές: παρά τη διαχρονική στήριξη που παρέχει η αγροτιά στην παρούσα κυβέρνηση, η πραγματικότητα της αύξησης των καυσίμων, των λιπασμάτων, των αυξήσεων στο νερό είναι αμείλικτη. Η δυσκολία της εμπορευματοποίησης της παραγωγής με όρους όχι απλής επιβίωσης αλλά με τρόπο που να βλέπεις τον κόπο σου να πληρώνεται, είναι η καθημερινή πραγματικότητα αγροτών και κτηνοτρόφων. Η εκμετάλλευση από κάθε λογής μεσάζοντες είναι η καθημερινότητά τους.

Για δεκαετίες η Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ε.Ε. μεθοδεύει το ξεκλήρισμα των αγροτών, τον εξαναγκασμό χιλιάδων παραγωγών να εγκαταλείψουν το επάγγελμα και τον τόπο τους και τη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε λίγα χέρια. Οι αγρότες είχαν και έχουν απέναντί τους τα μονοπώλια της αγροδιατροφής, τους μεγαλέμπορους και τους βιομήχανους που κερδοφορούν ασύστολα στις πλάτες τους. Αγοράζουν τα προϊόντα τους για ένα κομμάτι ψωμί από τα χωράφια και τα πουλάνε χρυσάφι στους εργαζόμενους στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος και είναι αγώνας επιβίωσης. ΕΕ. Οι αγρότες παλεύουν για να κρατήσουν το βιος τους, να μείνουν στη γη τους, για να μπορούν να παράγουν ποιοτικά και φθηνά τρόφιμα για τον λαό μας. Γι αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν μπορεί να είναι μόνο δικός τους αγώνας.

Η πολιτική που εξοντώνει τους αγρότες είναι η ίδια που γεννά την ακρίβεια, τα 13ωρα, το τσάκισμα των ΣΣΕ, τα μεροκάματα πείνας και προϋπολογισμούς πολέμου που δεν χωράνε τις λαϊκές ανάγκες. Από την ανυπαρξία αντιπλημμυρικής προστασίας μέχρι τις εξοντωτικές τιμές στο πετρέλαιο και στο ρεύμα, από την ακρίβεια στα βασικά είδη διατροφής που γονατίζει τον μέσο μισθό, όλα αυτά δείχνουν ότι ο αγώνας των αγροτών περνάει από το δικό μας τραπέζι για αυτό μας αφορά εξίσου.

Εκφράζουμε την στήριξη μας στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα μπλόκα που στήνουν οι αγρότες σε όλη τη χώρα. Όχι μόνο γιατί είναι οι γονείς των μαθητών μας. Αλλά πρωτίστως γιατί ο αγώνας τους συναντιέται με τα αιτήματα του κόσμου της εργασίας. Αυτού του κόσμου που πλήττεται σκληρά καθ’ όλα τα μνημονιακά χρόνια και παίρνει μόνο εξαγγελίες «ανάπτυξης» που δεν αφορούν κανέναν παρά μόνο το κεφάλαιο. Όσο και αν προσπαθεί η κυβέρνηση της ΝΔ να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό και να συκοφαντήσει τους αγρότες, δηλώνουμε τη στήριξή μας στον αγώνα τους, γιατί γνωρίζουμε καλά ποιος ευθύνεται για τα αδιέξοδα που βιώνουν οι αγρότες, αλλά κι εμείς οι ίδιοι όταν μας γονατίζει η ακρίβεια στο Super market. Γνωρίζουμε ότι τα εμπόδιο στο βιοτικό μας επίπεδο δεν βρίσκεται στα μπλόκα των αγροτών αλλά στην πολιτική που θα καθιστά την υγεία μας -όσο αυτή εξαρτάται από τη διατροφή μας- έρμαιο στα χέρι πολυεθνικών της διατροφής των μεταλλαγμένων.

Δηλώνουμε την συμπαράστασή μας και την αλληλεγγύη μας στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Ο κοινός αγώνας εργατών, αγροτών και αυτοαπασχολούμενων είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να βάλει φρένο στην πολιτική που θυσιάζει τις ζωές μας για τα κέρδη και να ανοίξει τον δρόμο προς όφελος του λαού».

